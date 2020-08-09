ВСЕ ФОТО Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в РФ за сутки выросло на 5 212

Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей "Москва" В Москве за сутки зарегистрирован 691 заболевший коронавирусом, 14 смертей и 1278 выписанных

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За весь период пандемии в стране зафиксировано 882 347 случаев COVID-19. РФ сохраняет четвертую строчку в мировом антирейтинге: в лидирующих США 4,9 млн заразившихся, в Бразилии - 2,9 млн, в Индии - 2 млн. В занимающей пятую строчку ЮАР 545 тысяч случаев COVID-19 и суточный прирост в 7,29 тысяч человек

Фото: NIAID / flickr.com

Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в РФ за сутки выросло на 5 212, сообщает оперштаб.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Москве за сутки зарегистрирован 691 заболевший коронавирусом, 14 смертей и 1278 выписанных. Кроме того, в Свердловской области 178 новых случаев, в Московской области - 161, в Петербурге - 155.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

- Ненецкий автономный округ 0,0%

- Республика Северная Осетия 0,1%

- Московская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,2 %.

За сутки скончались от коронавируса 129 человек, из них 12 в Москве, число жертв за все время достигло 14 854.

Поправились и выписаны за сутки 6615 пациентов, за весь период - 690 207 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 30,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 298 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 241 тыс. 925 человек.

За весь период пандемии в стране зафиксировано 882 347 случаев COVID-19. РФ сохраняет четвертую строчку в мировом антирейтинге: в лидирующих США 4,9 млн заразившихся, в Бразилии - 2,9 млн, в Индии - 2 млн. В занимающей пятую строчку ЮАР 545 тысяч случаев COVID-19 и суточный прирост в 7,29 тысяч человек.