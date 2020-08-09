Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru Сельский депутат в Волгоградской области попытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

Сельский депутат в Волгоградской области попытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщает РБК со ссылкой на следственное управление СК по Волгоградской области. Имя депутата не приводится. По данным ведомства, причиной стал земельный конфликт.

В ходе расследования уголовного дела у обвиняемого изъято огнестрельное оружие. Факт стрельбы он отрицает, однако объяснить следователям, как пули из его ружья оказались в кузове сельхозмашины, не может.

По данным издания "Блокнот. Волгоград", 8 июля 38-летний местный чиновник приехал на внедорожнике на земельный участок, который принадлежит его несовершеннолетней сводной сестре. Сельхозугодия несколько лет подряд арендовало акционерное общество, но мужчина, претендуя на земли младшей сестры, решил признать недействительными документы на продление аренды и обратился в суд, который проиграл. Тогда ему пришло в голову решить проблему силой.

Мужчина ударил одного из работников кулаком по лицу, а затем навел ствол карабина и стал угрожать, что выстрелит. Чиновник расстрелял из ружья кабину и колеса зерноуборочных машин, в которых сидели люди. Никто из них не пострадал только из-за того, что пули не пробили прочный металлический кузов техники.

После этого депутат сел за руль своего внедорожника и на большой скорости поехал в сторону стоящих поблизости работников.Один из них не успел увернуться и отбежать, мужчина получил телесные повреждения и сейчас проходит лечение.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, заведено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и самоуправство. Также решается вопрос об аресте мужчины.