Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru Четверо граждан Индии, учащихся волгоградского вуза, утонули в реке Волга. Они отдыхали с сокурсниками на берегу Волги на пляже хутора Бобры Среднеахтубинского района

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

Четверо граждан Индии, учащихся волгоградского вуза, утонули в реке Волга. Они отдыхали с сокурсниками на берегу Волги на пляже хутора Бобры Среднеахтубинского района, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

По предварительной версии следствия, около 2 часов утра 8 августа один из компании решил искупаться. Когда он отплыл достаточно далеко от берега, течение стало его уносить, и он начал кричать о помощи. Его друзья ринулись ему на помощь.

Сначала к тонущему подплыл другой индийский студент и начал тащить его, но у него не получилось, тогда к ним подплыли еще двое. В итоге по цепочке терпящий бедствие потащил за собой всех товарищей на дно.Как выяснилось, все четверо не умели плавать, выбраться из воды им не удалось.

Тела погибших обнаружили спустя сутки сотрудниками спасательной службы.Водолазы смогли к 7 утра по местному времени найти и поднять тела всех погибших. Они находились на дне примерно в одном месте.

По факту произошедшего Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка.