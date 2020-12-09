Шесть мальчиков и десять девочек в возрасте от восьми до 12 лет, а также два их тренера получили отравление парами хлора во время занятия в бассейне в башкирском городе Учалы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.

Пострадавшие почувствовали недомогание и резкий запах хлора. Они смогли самостоятельно выйти на улицу. В Учалинскую больницу для осмотра отвезли четырех детей. Затем их отпустили домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, передает "Интерфакс". По данным МЧС, у пострадавших диагностировано отравление парами хлора.

В свою очередь региональное управление СК РФ сообщило о начале проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

7 декабря из бассейна "Динамо" в Астрахани с острым отравлением хлором были госпитализированы 32 человека, большинство из которых - дети, в том числе пятилетние. Несколько человек попали в реанимацию. Все они занимались в спортивном комплексе плаванием. По данным главка МЧС по региону, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз.

Губернатор области Игорь Бабушкин сообщил, что бассейн будет закрыт до конца года, "пока мы не убедимся в его безопасности на сто процентов".