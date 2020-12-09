Moscow-Live / Алексей Поляков Роскомнадзор потребовал удалить статью "Медиазоны" о распространении коронавируса в СИЗО и колониях

Moscow-Live / Алексей Поляков

Роскомнадзор потребовал от "Медиазоны" удалить материал под названием "Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН" на основании того, что в статье якобы содержится "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений".

Регулятор считает, что эта информация "создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Какие именно фрагменты текста вызвали претензии, Роскомнадзор не утончил, но считает, что в статье есть данные о неконтролируемом распространении COVID-19 в уголовно-исправительной системе и "недостаточных мерах, принимаемых ведомством для предупреждения заболеваемости" среди заключенных, а также "о попытках ФСИН России скрыть реальное количество инфицированных, находящихся в тяжелом состоянии, числе летальных исходов по этой причине и другие".

Под угрозой блокировки "Медиазона" удалила текст исследования, а заголовок и введение изменила до неузнаваемости. Теперь материал называется так: "Невидимый [Роскомнадзор]. Как [Роскомнадзор] шел по системе [Роскомнадзора] - исследование "Зоны права". В вводных абзацах слова "пандемия коронавируса", "эпидемия", "зараженные", "заразившиеся" и т.д. заменены на "[Роскомнадзор]". При этом оригинальный текст сохранился в веб-архиве.

В статье, к которой возникли претензии, "Медиазона" и правозащитная организация "Зона права" по открытым источникам и собственной информации проанализировали ситуацию с коронавирусом в учреждениях ФСИН. Данные показали, что первые заболевшие приехали в регионы этапом из Москвы и Петербурга, в апреле очаги заболевания появились в колониях по всей стране.

Накануне Роскомнадзор предупредил СМИ, социальные сети и иные интернет-ресурсы о недопустимости распространения "неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин". В ведомстве заявили, что такая информация способствует "формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов здравоохранения, вызывает недоверие населения и может привести к росту заболеваемости".

До этого СМИ писали о жалобах участников испытаний вакцины "Спутник V" на отсутствие антител и о том, что в столичном регионе вакцину могут уже на первом этапе получить все желающие, а не только представители групп риска.