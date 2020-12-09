Пленарное заседание Госдумы РФ, 9 декабря 2020 года

Госдума РФ Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Новой статьей 92.1 Конституции установлено, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности либо досрочно в случае отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью. Процедура лишения неприкосновенности экс-президента аналогична процедуре отрешения от должности действующего президента РФ, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Закон приводит положения Федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" в соответствие с конституционными нормами.

В законе указывается, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Там же указывается, что президент РФ, прекративший исполнение полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда о наличии в действиях экс-президента признаков преступления и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решение Государственной думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов и депутатов. Инициаторами процедуры должны выступить не менее 1/3 депутатов Государственной думы, при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной думой.

Решение верхней палаты парламента о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения Государственной думой. Экс-президент, в отношении которого выдвинуто обвинение, вправе участвовать в рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты парламента.

Предусмотренная процедура аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства.

Авторами законопроекта о дополнительных гарантиях неприкосновенности экс-президента РФ стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщал РБК.

Подчеркнем, что по новому закону экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от того, когда именно он занимал президентский пост и когда именно совершал преступления. "Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий", - пояснял Клишас.

Из текста законопроекта можно сделать вывод, что привлечь экс-президента к ответственности за совершение административных правонарушений, а также уголовных преступлений незначительной или средней тяжести, к которым относятся побои или даже причинение смерти по неосторожности (например, в результате ДТП или при самообороне), будет нельзя.

"Я думаю, это преждевременное заявление, - говорил "Свободной прессе" федеральный судья в отставке, член Московской Хельсинкской группы Сергей Пашин. - Никто не может быть освобожден от ответственности и никому не может быть дана привилегия на совершение преступления. Весь вопрос в процедуре - потребуется импичмент или не потребуется. Опять же, когда произошло преступление - до вступления в силу этого закона или после".

Правозащитник подчеркнул, что "уголовный кодекс никого не освобождает от ответственности, независимо от его должностного положения". Кроме того, "действует принцип равенства".Впрочем, все эти доводы носят теоретический характер. Между тем новый закон о гарантиях экс-президенту предусматривает настолько сложную процедуру лишения его неприкосновенности, что фактически привлечь бывшего главу государства к ответственности будет вряд ли возможно.

В России неприкосновенностью также обладают сенаторы, депутаты Государственной думы, а также бывшие и действующие судьи. Для членов Федерального собрания, в отличие от президентов, в соответствующем законе прописан порядок привлечения и к административной, и к уголовной ответственности на основании представления Генерального прокурора об импичменте. А передача дела в суд возможна только с согласия соответствующей палаты.