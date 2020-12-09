Следственное управление УМВД России по Таганрогу возбудило уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ) по факту хищения оборудования из воздушного командного пункта Ил-80, известного как "самолет судного дня". Руководство предприятия, которое обратилось в полицию, оценило похищенное имущество более чем в миллион рублей, говорится на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

В полицию обратились представители Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева. При осмотре Ил-80, который находился на ремонте на аэродроме Таганрог-Южный, выяснилось, что грузовой люк судна вскрыт. Из отсеков самолета пропало 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, специалисты завода меняли смазку на штоках амортизаторных стоек шасси. При этом на момент приемки самолета все бортовые приборы были на месте. Еще один источник агентства сообщил, что безопасность на аэродроме обеспечивала ведомственная охрана Минтранса России, к которой, "конечно, теперь есть вопросы".

"Открытые медиа" выяснили, что ТАНТК в 2020 году потратил на охрану аэродрома 24 млн рублей. По условиям договора подрядчик должен был организовать на территории аэродрома пять стационарных и три подвижных круглосуточных поста. Охранники должны были следить за сохранностью воздушных судов, патрулировать территорию и предотвращать кражу имущества комплекса.

При этом в закупочной документации публиковался подробный план аэропорта и расположение всех постов охраны, КПП, групп быстрого реагирования и даже сектора обзора камер наблюдения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заверил, что "будут сделаны выводы". "Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось", - сказал он.

Бывший инженер по технической эксплуатации летающих судов Дмитрий Андреянов в беседе с "Новой газетой" отметил, что грузовой люк Ил-80 нельзя вскрыть просто так: для этого самолет необходимо поставить под электропитание, попасть в кабину, найти на пульте бортинженера соответствующие тумблеры.

"Надо хорошо разбираться в самом секретном оборудовании и знать, где находятся эти самые электронные блоки. К тому же воры должны были иметь в своем распоряжении не менее 5-6 часов спокойной работы", - пояснил эксперт. Источник издания в ТАНТК назвал происшествие "очень странным".

По его словам, непонятно, зачем важный спецборт пригнали на рядовую процедуру в Таганрог, а не на любую ближайшую базу обслуживания. Кроме того, на такие процедуры самолеты, как правило, прилетают без секретного оборудования.

Газета называет ТАНТК самым проблемным предприятием Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В 2019 году бывший директор комплекса Игорь Гривадский был осужден на два года по обвинению в превышении полномочий за срыв контракта по поставкам самолетов для МЧС и Минобороны. А из-за санкций завод приостановил производство самолетов-амфибий, лишившись украинских двигателей. В 2018 году более 20 работников ТАНТК отравились таллием, на заводе причиной ЧП называли бытовой конфликт.