В России отмечаются "единичные" случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией, каждый из них изучает специальная рабочая группа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует ТАСС.

"На сегодняшний день массового распространения [этого явления] в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах. Они были всегда у людей с ослабленным иммунным статусом, но это уникальные случаи, их единицы", - сказала она.

Попова подчеркнула, что привитым вакциной от коронавирусной инфекции и уже переболевшим ею необходимо соблюдать одинаковые правила профилактики - носить маску, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, протирать телефоны и гаджеты.

Как пояснил "Российской газете" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, повторное заражение коронавирусом следует отличать от рецидива заболевания, и оно подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов.

В случае, если между первым и вторым штаммами удалось выявить выраженные различия в вирусных геномах, то речь идет о повторном инфицировании. По его словам, основными факторами повторного заражения являются состояние иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем и количество попавшего в организм вируса.

Он также отметил, что в организме при заражении коронавирусом вырабатываются антитела различных классов, их наличие позволяет установить факт инфицирования. Кроме того, можно выявить иммуноглобулины, которые говорят о появлении стойкого иммунного ответа к различным белкам вируса.

Ранее медики, работающие в "красных зонах", рассказали о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения. По их словам, заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда - с пневмонией.