ЕршовКВН / wikipedia.org "Проект" рассказал о бизнесе миллиардера и бывшего председателя совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука, который сторонится публичности и титулов, однако владеет массой активов, включая многие известные СМИ

ЕршовКВН / wikipedia.org

"Проект" рассказал о бизнесе миллиардера и бывшего председателя совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука, который сторонится публичности и титулов, однако владеет массой активов, включая многие известные СМИ. А через "его" банк "Россия" проходит большая часть коммунальных платежей: по данным СМИ, в ближайшее время он намерен взять под контроль весь "коммунальный" рынок Санкт-Петербурга, который оценивается в сумму более 100 млрд рублей в год.

Банк "Россия" был создан в 1990 году ленинградским обкомом, но после запрета компартии его работа приостановилась, а деньги КПСС в нем зависли. Тогда Ковальчук и некоторые его коллеги получили контроль над банком благодаря связям в руководстве Петербурга, в том числе с Владимиром Путиным, занимавшим тогда пост вице-мэра.

Изначально банк должен был заниматься в том числе сохранением госсобственности и управлялся группой, в которую входил и Ковальчук, однако во второй половине 90-х он стал по сути единоличным хозяином банка, а к началу второго президентского срока Путина - владельцем крупнейшей доли банка - 30,4%. В нулевых долю в банке получила Светлана Кривоногих, которую "Проект" называет близкой подругой президента в 90-е годы.

Именно через банк "Россия" с россиян собирают коммунальные платежи во многих регионах, включая самые густонаселенные - Москву, Санкт-Петербург и их области. Также через банк идут платежи населения за газ и расчеты около 30 организаций в Крыму за коммунальные платежи, воду, энергию и телеком-услуги. Также в Крыму "Россия" принимает оплату за присоединение пользователей к электросетям 24 станций "Крымэнерго" и к газопроводу "Крымгазсетей".

По данным The Bell, в начале 2021 года будет приватизировано ВЦКП "Жилищное хозяйство" в Санкт-Петербурге, через которое проходит 1,5 млн коммунальных платежей на сумму около 70 млрд рублей в год. После приватизации предприятие предполагается объединить с компанией "Петроэлектросбыт", которая выставляет счета за электроэнергию петербуржцам. Сейчас она принадлежит все тому же "Интер РАО": в итоге под контроль Ковальчуков попадут все коммунальные платежи в Санкт-Петербурге, рынок которых оценивается в сумму более 100 млрд рублей в год.

Для крымчан банк установил комиссию 1% за все платежи или 0,5% при оплате картой "АБ "Россия"", - часто российские банки вообще не берут комиссию за такие платежи со своих клиентов. Еще более внушительный процент - 2,5% - "Россия" берет с жителей Белгородской области, где в 2019 году стал единым расчетным банком по ЖКХ. В итоге коммунальные комиссии уже сейчас должны приносить "России" не менее 2 млрд рублей в год.

Но самый внушительный доход банку приносят Москва и часть Московской области. "Россия" владеет долей 24,8% в "Мосэнергосбыте", который обслуживает почти 8 млн абонентов в Москве и области. За платежи "Мосэнергосбыт-Москва" банк берет комиссию 0,45%, у клиентов дочки "Мосэнергосбыта", компании "МосОблЕИРЦ" в Королеве, Лобне, Жуковском, Реутове, Балашихе, Можайске, Пушкино, Одинцово, Раменском, Зарайске и Истринском районе - 0,8%. Объем комиссий от этих услуг может составлять около 800 млн рублей в год.

При этом большинство сборщиков платежей входят в структуру подконтрольной государству компании "Интер РАО" , которую с 2009 года возглавляет сын президентского друга Борис Ковальчук. Он же вошел в попечительский совет фонда "Иннопрактика", возглавляемый предполагаемой дочерью Путина Катериной Тихоновой.

Кроме того, Ковальчук-старший "помогает" проектам другой предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой: все они связаны с антивозрастной медициной, которую сам Путин называет "одним из приоритетов Российской Федерации". Брат Юрия Ковальчука Михаил занимает пост главы "Курчатовского института", в ведение которого в мае 2020 года передали Институт молекулярной генетики РАН. А директором-координатором по биомедицинским технологиям в Курчатовском институте до своей смерти в ноябре этого года трудился Константин Скрябин, которого также называют знакомым семьи Ковальчуков.

С именем Ковальчука-старшего связывают и назначение Сергея Кириенко первым замглавы администрации президента, а также появление Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Заместителем Беглова стала бывшая сотрудница банка "Россия" Любовь Совершаева.

Также Ковальчуку принадлежит множество ключевых СМИ, входящих в "Национальную медиа группу". Она появилась в 2008 году в результате объединения активов нескольких структур, главной из которых был банк Ковальчука. Пост президента этого холдинга Ковальчук доверил своему племяннику Кириллу, а позже председателем совета директоров группы стала бывший депутат Госдумы Алина Кабаева. Также с холдингом Ковальчука связано формально государственное агентство ТАСС, а еще в начале нулевых Ковальчук стал совладельцем "Газпром-Медиа", включающего в себя телеканал НТВ и радио "Эхо Москвы".