Алла Лалетина

Ростех Николай Семенов

Ростех

Головинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Аллы Лалетиной. Она до прошлого года занимала пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", а теперь обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя Головинского райсуда Анастасию Уртикову.

Расследование ведет УМВД по Северному округу. Подробности уголовного дела не раскрываются.

Несколько лет назад предприниматель Денис Михайлов, продавший дом на Рублевском шоссе Алле Лалетиной, пытался отсудить у нее 2,8 млн рублей за коллекцию вина, хранившуюся в нем, но в иске ему было отказано. Однако эта скандальная история, по данным "Коммерсанта", не связана с ведущимся расследованием.

По некоторым данным, в расследовании речь идет о хищении средств во время работы обвиняемой в "Ростехе".

Свою карьеру юрист-международник Алла Лалетина начала в 1997 году на должности юрисконсульта, затем начальника юридического отдела компании "Агрос", где она проработала до 2001 года. С 2000 по 2004 год она занималась преподавательской деятельностью на кафедре международного частного и гражданского права в родном МГИМО. В 2001-2003 годах училась в аспирантуре МГИМО МИД России. Там же в 2004 году Лалетина защитила кандидатскую диссертацию.

В 2013 году Алла Лалетина возглавила в "Ростехе" департамент правового управления. В 2017 году она получила из рук президента РФ Владимира Путина орден Дружбы, пишет "Проект".

Алла Лалетина замужем за Николаем Семеновым, экс-советником главы "Ростеха" Сергея Чемезова (друг Путина со времен их службы в КГБ). Семенов ранее возглавлял "Нацимбио", дочернюю структуру "Ростеха". В 2018 году ему предъявили обвинение в растрате 10 млн рублей.

Источники Vademecum предполагали, что задержание Семенова, которого поместили под домашний арест, может быть связано с закупками вакцин: на складах якобы не раз оказывались просроченные иммунобиологические препараты.

Осенью 2017 года к деятельности "Нацимбио" также предъявлял претензии российский офис антикоррупционной организации Transparency International. Его сотрудники увидели растрату 805 млн руб. "на чисто бумажном посредничестве" в закупке препаратов для государства в 2015-2017 годах, общая сумма которой составляла 22 млрд руб. Однако все госструктуры, куда пожаловались представители организации, не нашли нарушений в деятельности "Нацимбио".

"В 2015 году никаких наценок не было, цены производителей и в контрактах (компании "Нацимбио") для Минздрава сходились до копейки, - говорилось в расследовании.- Однако затем начала появляться наценка в 5-10%". В Transparency посчитали, что "обычная" маржа "Нацимбио" с поставки одного препарата составляла около 10 млн руб.

"Мы отправили запросы в целый ряд структур, включая администрацию президента, Счетную палату, правительство и сам "Ростех". Но в итоге нам везде ответили, что никакого криминала в деятельности "Нацимбио" не увидели. Счетная палата указала, что изначально негативно оценивала создание такого монополиста (компания обладает монопольным правом поставки ряда медикаментов органам государственной власти)", - рассказал координатор расследования Transparancy Дмитрий Сухарев.

В опубликованном в октябре 2017 года совместном комментарии "Ростеха" и "Нацимбио" было сказано, что "расследование Transparency International не выдерживает никакой критики, и к нему сложно относиться серьезно".

Через год после задержания мужа Лалетина уволилась из госкорпорации "по семейным обстоятельствам".

Осенью 2019 года бывшая статс-секретарь "Ростеха" Алла Лалетина подала в суд Санкт-Петербурга иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к пользователю соцсети "ВКонтакте" Александру Овчинникову. Из заявления следует, что в соцсети пользователем была размещена следующая информация: "Главу департамента "Ростеха" обвиняют в краже коллекционного вина на 1 млн долларов".

Истица просила признать несоответствующим действительности весь опубликованный текст в посте ответчика, запретить распространение этой информации. Кроме того, Лалетина просила обязать ответчика удалить информацию, размещенную в сети Интернет, однако требований материального характера к нему не предъявляла, сообщал ТАСС.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга также отмечали, что ранее Хамовнический суд Москвы вынес решение по заявлению Дениса Михайлова к Лалетиной, который просил взыскать с нее 2,8 млн рублей неосновательного обогащения. В удовлетворении этого требования истцу было отказано. В публикации в соцсети, которая стала предметом спора между Лалетиной и пользователем "ВКонтакте" Овчинниковым, Денис Михайлов фигурирует как бывший муж Надежды Оболенцевой - экс-супруги миллиардера Романа Абрамовича.