pressmaster / DepositPhotos Издание обнаружило ссылки на рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи, в которых хранились электронные списки с данными 300 тысяч переболевших коронавирусом москвичей

pressmaster / DepositPhotos

Власти Москвы проводят проверку информации об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщает в Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, не приводя подробностей. Отмечается лишь, что о результатах проверки будет объявлено дополнительно.

Об утечке данных в ночь на 9 декабря сообщил Telegram-канал Readovka. Издание обнаружило ссылки на рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи, в которых хранились электронные списки с данными 300 тысяч переболевших коронавирусом москвичей - с указанием их ФИО, адресов и конфиденциальной медицинской информации.

Также в Сеть утекли данные о серверах 1С и ключи для подключения к системе учета коронавирусных больных. Readovka отмечает, что чаты были оперативно удалены, а таблицы с персональными данными пациентов остались в открытом доступе. По мнению журналистов, это одна из самых масштабных утечек за время пандемии.

Большая часть документов относится к первой волне пандемии, но встречается и боле актуальная информация за ноябрь. Десятки москвичей из списка подтвердили изданию, что сдавали тесты на коронавирус, и в архиве содержатся реальные данные.

Как пишет "Коммерсант", массив документов содержит 362 файла объемом около одного гигабайта в форматах Word, Excel, PDF, JPG. Несколько человек из списка, которых обзвонил корреспондент газеты, признали, что данные подлинные.

Исследование компании InfoWatch показало, что за первое полугодие 2020-го на Россию пришлось более трети общемировых утечек персональных данных, связанных с коронавирусом. Если в других странах часть утечек произошли из-за хакерских атак, то в РФ - по вине сотрудников больниц и других организаций, имевших доступ к спискам зараженных. В мире за первое полугодие от утечек пострадали 3,43 млн человек, в России - 35,5 тысячи.

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