Александр Коновалов / Instagram В интернете также появилось видео, снятое во время рейда сотрудников СК РФ, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и представителей властей Санкт-Петербурга по барам и ресторанам, нарушающим запрет на работу после 23:00. На кадрах видно, как силовики избивают сотрудников одного из заведений

Александр Коновалов / Instagram

Власти Петербурга отправили спецназ в питейные заведения и рестораны, присоединившиеся к движению "сопротивления" и решивших подпольно продолжить работу, нарушая режим санитарных ограничений. В одном заведении силовики избили дубинками девушек, одна из которых была беременна, утверждает бизнесмен Александр Коновалов.

В интернете также появилось видео, снятое во время рейда сотрудников СК РФ, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и представителей властей Санкт-Петербурга по барам и ресторанам, нарушающим запрет на работу после 23:00. На кадрах видно, как силовики избивают сотрудников одного из заведений. В частности, фрагменты записи выложены на странице предпринимателя Александра Коновалова в соцсети "ВКонтакте" и в Instagram.

"Ну вот и ответ нашей замечательной власти на последний отчаянный крик души уничтожаемых предпринимателей. Вместо хоть какого-то "диалога" - беспредельный взлом двери силами взвода правоохранителей (без каких-либо санкций и разрешений суда). Жестокое избиение дубинками девушек, одна из которых беременна. Куча отважных героев положила нас, мегаопасных преступников, мордами в пол", - написал бизнесмен.

Он добавил, что не ждет от чиновников ничего хорошего. "Это наша "власть". Способная бороться только со своим народом. А мы все равно работали, работаем и будем работать. На всякий случай прощаюсь. Я видимо следующая показательная жертва. Готов. Жду. Все равно люблю свой город", - заключил Коновалов.

Владельцы бара Commode подтвердили, что штурм заведения сопровождался избиениями дубинками сотрудников и посетителей. Приходу стражей порядка предшествовало появление в заведении "подозрительного посетителя", который попытался открыть запертую дверь, но был задержан работниками заведения.

Вице-губернатор Евгений Елин считает, что бармены сами спровоцировали сотрудников правоохранительных органов на силовые действия. Во-первых, работники открыто заявили о том, что не будут соблюдать коронавирусные ограничения, а во-вторых, применили силу к чиновникам.

"Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и ККИ, которые были внутри, не выпускали", - отметил Елин. По его словам, "насилие для рестораторов в отношении жителей неприемлемо". "Оказалось, что это сотрудники, или нет, физически воздействовать нельзя, насильно удерживать нельзя, где эти жители работают, дело десятое", - добавил вице-губернатор.

А вот "со стороны полиции насилие - это обязанность". "В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка", - подчеркнул вице-губернатор, объяснение которого приводит "Фонтанка".

Рейды по барам и ресторанам Петербурга с участием СК Р, которые прошли в среду ночью, стали ответом властей на акцию, объявленную представителями бизнеса на введение запрета на работу заведений общепита во время новогодних праздников, пишет Znak.com. Так, 8 декабря в интернете появилась "карта сопротивления", на которой противников идеи новогоднего локдауна для общепита ставят геометки своих заведений. Карта была создана по инициативе Александра Коновалова.

Рестораторы считают, что власти вводимыми ограничениями только губят бизнес, и не желают компенсировать ему потери из бюджета. "То есть задушить рестораны, бары, музеи, выставки, театры, кинотеатры, чтобы они лезли в долги, но платили аренды, налоги, зарплаты, оставляя призрачную возможность выжить. При этом власти оставили то, что приносит им деньги. И не предоставили никаких мер поддержки", - говорится в описании проекта.

При этом в городе будут работать новогодние ярмарки и фестивали, площадки для мероприятий, проходят массовые спортивные события, открыты гипермаркеты и торговые центры. По оценкам рестораторов, при соблюдении ограничений "умрет, по грубым подсчетам, 5000 заведений, без работы останутся более 100 тысяч человек, бюджет города потеряет миллиарды".

Заведения, указанные на "Карте сопротивления", планируют принимать посетителей в преддверии и во время новогодних каникул, некоторые - "с закрытой дверью". Автор идеи предприниматель Александр Коновалов рассказал, что к проекту присоединилось около 200 баров и ресторанов.

"Какие бы санкции ни были, это все равно не смерть. А не работать - смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна", - считает он. Многие рестораны еще осенью получили деньги за новогодние корпоративы и банкеты, потратив их на аренду, прошлые убытки и зарплату. Теперь заказчики требуют вернуть деньги.

Власти Петербурга, узнав о движении "сопротивления" среди рестораторов, выразили готовность "подавить бунт". По словам вице-губернатора Евгения Елина, значительную часть адресов, указанных на карте, "уже отработали". Коновалов, в свою очередь, говорил, что все опечатанные заведения открываются "ровно через минуту" после того, как чиновники уезжают.

Александр Коновалов стал известен в Петербурге как "ИП городского масштаба" после одноименного расследования газеты "Деловой Петербург". Издание подсчитало, что на этого бизнесмена оформлен бизнес с оборотом 3-4 млрд рублей в год, в том числе значительная часть нестационарных торговых точек в центре Петербурга, которые ведут деятельность без договора со Смольным. Скорее всего, этот "ИП", зарегистрированный предпринимателем Александром Коноваловым, бывшим оперуполномоченным уголовного розыска 28-го отдела Центрального РУВД и выпускником университета МВД, лишь представляет интересы высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы и чиновников, сообщал "ДП".

Расследование "Фонтанки" показало, что предприниматель также является партнером части баров улицы Рубинштейна, которые нарушают покой местных жителей. Придуманная бизнесменом схема смены юрлиц позволяет им избегать закрытия, несмотря на предписания Роспотребнадзора.

Предприниматель рассказывал, что был вынужден ликвидировать свое ИП, на котором повисли штрафы почти на миллиард рублей, и теперь пользуется различными ООО.