Владимир путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам

Пресс-служба Президента России Владимир путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин считает, что рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснять влиянием пандемии. Такое мнение он выразил в среду на совещании по экономическим вопросам. Глава государства связал инфляцию в России с попыткой подогнать внутренние цены под мировые и увеличить вывоз продовольствия за рубеж.

"Рост цен на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?" - возмутился Владимир Путин. Его реакцию приводит ТАСС.

По его словам, пандемией можно объяснить сокращение производства и высвобождение рабочей силы, а также снижение доходов. "Никому не нравится снижение доходов, уверяю вас, и вы сами это хорошо понимаете. Но это люди еще могут понять в связи с объективными сложностями, которые происходят не только в нашей стране, а в мире", - подчеркнул президент.

Другое дело, продолжил Путин, это рост цен на базовые продукты питания. Он привел в пример сахарный песок: согласно данным Минсельхоза, производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности, а цены при этом выросли на 71,5%.

"Слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. А подсолнечное масло? [Цена выросла на] 23,8% и продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия - 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%", - поделился данными Путин.

Он связал рост цен на продукты с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. "Объяснение-то есть, конечно! Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности", - сказал глава государства.

Инфляция в России в годовом выражении увеличилась до 4,4%, превысив целевые значения Банка России, заявил президент. По его словам, "здесь сказался ряд объективных факторов, включая сложности в работе предприятий в условиях эпидемии и ослабление рубля".

Президент подчеркнул, что все принимаемые в экономике меры должны быть тщательно изучены. "И, конечно, самое главное - это интересы и благополучие наших граждан. Поэтому все решения должны быть сбалансированными и, еще раз хочу это подчеркнуть, своевременными", - сказал он.

Напомним, альтернативные исследования показывают, что реальная инфляция превышает официальные показатели в разы. Так, цены на продукты и товары повседневного спроса выросли в России за год на 14%, если сравнивать показатели октября этого года и прошлого. При этом по официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила всего 4,83%.

Глава государства в ходе совещания констатировал ухудшение социально-экономической обстановки в стране в целом. По его словам, доходы граждан снизились, рынок труда испытывает нагрузку, а цены на базовые продукты растут. "Доходы - понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица", - пояснил Владимир Путин.

Президент РФ попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева доложить о достигнутых показателях самообеспеченности РФ по основным продуктам питания. Министр рассказал, что эти показатели достигли нормативов, определенных доктриной продовольственной безопасности, а по другим категориям продукции АПК - близки к нормативам, передает "Интерфакс".

Путин потребовал своевременно реагировать на рост цен на продукты в России. Президент напомнил, что на прошедшей сегодня встрече с правительством он уже упоминал про советские времена, когда "все есть, но не всем хватает". "А здесь - все есть, но не всем по карману, не могут купить", - заметил он.

По словам президента, в такой ситуации все инструменты сдерживания роста цен известны. "Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что ждет по этой теме "не просто предложений, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты". "И, самое главное, должен быть достигнут результат", - добавил он.

Темпы снижения безработицы в РФ пока что не позволяют говорить о кардинальном переломе ситуации на рынке труда, заявил президент. Высокая безработица, по его словам, является одним из ключевых вызовов в настоящее время, и не только для России, но и для всего мира. Президент отметил, что после пиковых значений в августе безработица в стране начала снижаться и сейчас составляет порядка 6,3%.

"Это лучше, чем во многих, в том числе более развитых с экономической точки зрения странах. Вместе с тем снижение безработицы идет в нашей стране пока все-таки медленно, пока эти темпы недостаточны, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации, - сказал Путин. - Это лучше, чем, скажем, в США, где за 8% уже безработица. <…> А в еврозоне еще выше".

Глава государства добавил, что из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения показателей на рынке труда. "Перед правительством поставлена задача к концу следующего года восстановить уровень занятости до значения 2019 года. Уверен, что это реалистичная задача", - указал он.

Президент дал высокую оценку работе чиновников в условиях пандемии. Он напомнил, что в текущем году власти РФ приняли "целый набор мер поддержки бизнеса, и исходили при этом из базового критерия - поддерживать прежде всего те компании и предпринимателей, которые готовы нести ответственность за свои трудовые коллективы и за сохранение занятости".

"И должен сказать прямо, такой подход во многом позволил минимизировать негативное влияние вынужденных ограничительных мер на рынок труда, - сказал Путин. - Повторю, в целом эти меры сработали".

Он добавил, что правительство приняло упомянутое решение "правильно, своевременно, и это сыграло свою роль".