АГН Москва/ Андрей Никеричев В России выявили больше 26 тысяч новых случаев коронавируса, в Петербурге суточный рекорд

АГН Москва/ Андрей Никеричев

За последние сутки в России выявлено 26 190 случаев коронавируса в 85 регионах, 559 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Третий день общероссийская официальная статистика по COVID-19 обходится без рекордов. Всего в стране выявлено 2 541 199 заболевших и 44 718 умерших. В Москве 5145 новых случаев COVID-19, скончались 75 человек. В Петербурге выявили 3761 новый случай заболевания, это рекорд с начала пандемии. Умерли 83 человека.

Из российских больниц за сутки выписано 26 266 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 007 792.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Алтай, Дагестане, Магаданской области, Тыве, Карачаево-Черкесии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Республике Марий Эл, Новосибирской области.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 5145

Санкт-Петербург - 3761

Московская область - 1372

Нижегородская область - 494

Архангельская область - 396

Республика Карелия - 388

Свердловская область - 385

Воронежская область - 380

Ростовская область - 372

Вологодская область - 368

Красноярский край - 340

Псковская область - 335

Хабаровский край - 335

Пермский край - 314

Челябинская область - 301

Мурманская область - 287

Республика Коми - 285

Ульяновская область - 284

Самарская область - 281

Республика Крым - 278

Забайкальский край - 265

Иркутская область - 263

Волгоградская область - 261

Саратовская область - 259

Кировская область - 256

Омская область - 243

Республика Бурятия - 239

Приморский край - 238

Ставропольский край - 233

Ханты-Мансийский автономный округ - 222

Алтайский край - 222

Тверская область - 220

Ленинградская область - 218

Калининградская область - 217

Новгородская область - 211

Республика Саха (Якутия) - 203

Тульская область - 202

Томская область - 197

Удмуртская Республика - 196

Ямало-Ненецкий автономный округ - 192

Ярославская область - 190

Брянская область - 185

Пензенская область - 184

Республика Хакасия - 180

Белгородская область - 179

Оренбургская область - 179

Краснодарский край - 177

Кемеровская область - 174

Курская область - 173

Ивановская область - 169

Новосибирская область - 168

Орловская область - 164

Тюменская область - 161

Астраханская область - 160

Калужская область - 159

Владимирская область - 157

Липецкая область - 152

Республика Башкортостан - 148

Смоленская область - 147

Амурская область - 144

Чеченская Республика - 144

Тамбовская область - 136

Сахалинская область - 135

Рязанская область - 127

Республика Дагестан - 127

Республика Чувашия - 123

Курганская область - 106

Кабардино-Балкарская Республика - 101

Республика Адыгея - 98

Карачаево-Черкесская Республика - 97

Республика Тыва - 95

Республика Калмыкия - 94

Республика Татарстан - 89

Республика Мордовия - 88

Республика Ингушетия - 87

Костромская область - 87

Камчатский край - 82

Республика Северная Осетия-Алания - 82

Республика Алтай - 75

Севастополь - 74

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 45

Еврейская автономная область - 29

Ненецкий автономный округ - 6

Чукотский автономный округ - 2

