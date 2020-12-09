В России выявили больше 26 тысяч новых случаев коронавируса, в Петербурге суточный рекорд

За последние сутки в России выявлено 26 190 случаев коронавируса в 85 регионах, 559 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Третий день общероссийская официальная статистика по COVID-19 обходится без рекордов. Всего в стране выявлено 2 541 199 заболевших и 44 718 умерших. В Москве 5145 новых случаев COVID-19, скончались 75 человек. В Петербурге выявили 3761 новый случай заболевания, это рекорд с начала пандемии. Умерли 83 человека.
Из российских больниц за сутки выписано 26 266 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 007 792.
Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Алтай, Дагестане, Магаданской области, Тыве, Карачаево-Черкесии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Республике Марий Эл, Новосибирской области.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 5145
Санкт-Петербург - 3761
Московская область - 1372
Нижегородская область - 494
Архангельская область - 396
Республика Карелия - 388
Свердловская область - 385
Воронежская область - 380
Ростовская область - 372
Вологодская область - 368
Красноярский край - 340
Псковская область - 335
Хабаровский край - 335
Пермский край - 314
Челябинская область - 301
Мурманская область - 287
Республика Коми - 285
Ульяновская область - 284
Самарская область - 281
Республика Крым - 278
Забайкальский край - 265
Иркутская область - 263
Волгоградская область - 261
Саратовская область - 259
Кировская область - 256
Омская область - 243
Республика Бурятия - 239
Приморский край - 238
Ставропольский край - 233
Ханты-Мансийский автономный округ - 222
Алтайский край - 222
Тверская область - 220
Ленинградская область - 218
Калининградская область - 217
Новгородская область - 211
Республика Саха (Якутия) - 203
Тульская область - 202
Томская область - 197
Удмуртская Республика - 196
Ямало-Ненецкий автономный округ - 192
Ярославская область - 190
Брянская область - 185
Пензенская область - 184
Республика Хакасия - 180
Белгородская область - 179
Оренбургская область - 179
Краснодарский край - 177
Кемеровская область - 174
Курская область - 173
Ивановская область - 169
Новосибирская область - 168
Орловская область - 164
Тюменская область - 161
Астраханская область - 160
Калужская область - 159
Владимирская область - 157
Липецкая область - 152
Республика Башкортостан - 148
Смоленская область - 147
Амурская область - 144
Чеченская Республика - 144
Тамбовская область - 136
Сахалинская область - 135
Рязанская область - 127
Республика Дагестан - 127
Республика Чувашия - 123
Курганская область - 106
Кабардино-Балкарская Республика - 101
Республика Адыгея - 98
Карачаево-Черкесская Республика - 97
Республика Тыва - 95
Республика Калмыкия - 94
Республика Татарстан - 89
Республика Мордовия - 88
Республика Ингушетия - 87
Костромская область - 87
Камчатский край - 82
Республика Северная Осетия-Алания - 82
Республика Алтай - 75
Севастополь - 74
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 45
Еврейская автономная область - 29
Ненецкий автономный округ - 6
Чукотский автономный округ - 2