Россельхознадзор запретил ввоз яблок и помидоров из Азербайджана, Армении и Турции, обнаружив в поставках вредителей

Pixabay.com С 10 декабря запрещается ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Moscow-Live / Тихонов Михаил

С 10 декабря запрещается ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В надзорном ведомстве отметили, что уже не раз предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о наличии вредных организмов в импортируемой продукции: с 22 октября по настоящее время было зафиксировано 17 подобных случаев. Уточняется, что речь идет о южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Вредителей находили в поставках томатов и яблок.

"Для поддержания фитосанитарного благополучия" Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения. Как отмечает РИА "Новости"Азербайджан является достаточно крупным экспортером растительной продукции в РФ и находился на первом месте по поставкам свежих и охлажденных томатов. Согласно статистике ФТС, в минувшем году импорт этой продукции находился на уровне 172 359 тысяч тонн - около 30,9% от общего объема поставок этих товаров.

Кроме того, Россельхознадзор заявил о приостановке поставок помидоров из Армении, так как в них был выявлен вирус мозаики пепино. В результате заражения вирусом плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых теряют товарные качества, а само заболевание очень быстро распространяется от зараженных растений на здоровые при проведении агротехнических мероприятий и при сборе урожая.

30 октября по инициативе Россельхознадзора состоялись переговоры, в ходе которых армянская сторона была проинформирована о сложившейся ситуации. Россельхознадзор просил усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, а также представить информацию о результатах расследования и принятых фитосанитарных мерах.

"По состоянию на начало декабря 2020 года запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино", - говорится в сообщении ведомства. В связи с этим Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Армении. Ритейлеры обещают заместить эти поставки поставками из других стран.

Источник РИА "Новости", знакомый с ситуацией, заявил, что в Баку удивлены запретом, а азербайджанские томаты и яблоки экспортируются в Россию десятки лет. По его словам, речь может идти о технической ошибке.

"Более того, в последние годы производители все более склонны к использованию исключительно передовых технологий борьбы с вредителями и органических препаратов. Переговоры по данному вопросу между соответствующими структурами уже начались, и я думаю, этот вопрос будет пересмотрен и позиция Россельхознадзора поменяется", - отметил он.

Претензии возникли и к поставкам свежих помидоров из Турции, где были выявлены та же южноамериканская томатная моль и вирусы мозаики пепино, а также западный калифорнийский (цветочный) трипс. Поставки зараженной продукции осуществлялись преимущественно из провинций Анталья и Измир, также вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата) обнаруживаются в продукции из провинций Трабзон и Хатай.

"Министерство сельского и лесного хозяйства Турции было официально уведомлено о сложившейся ситуации с фитосанитарным состоянием томатов, однако информации о принятых турецкой стороной мерах по предотвращению нарушений не последовало. В связи с изложенным Россельхознадзор был вынужден ввести с 11 декабря 2020 года запрет на ввоз томатов и перца, произведенных и/или экспортируемых из провинций Анталья и Измир", - говорится в сообщении. Россельхознадзор намерен также рассмотреть вопрос о введении запрета на ввоз растительной продукции из иных турецких регионов в случае обнаружения новых случаев заражения.