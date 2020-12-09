Роспотребнадзор озвучил два сценария развития "коронавирусной ситуации" после новогодних праздников

АГН Москва/ Андрей Никеричев Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или избегать больших компаний и мест массового скопления людей

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", - пояснил он в интервью РИА "Новости".

Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или избегать больших компаний и мест массового скопления людей. Он также попросил не посещать торговые центры и не пользоваться общественным транспортом, так как речь идет о местах повышенного инфицирования. При этом специалист напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе."Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", - заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала провести новогодние праздники "дома и и на свежем воздухе, если это можно сочетать". "Если есть возможность уехать на дачу, за город - это будет очень хорошо", - сказала она, подчеркнув, что заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в транспорте.

Кроме того, Попова посоветовала ограничить предновогодние и новогодние мероприятия в регионах с высокими темпами прироста заболеваемости, и там, где остаются высокими цифры ежедневной регистрации заболевших. Также стало известно, что Роспотребнадзор подготовит специальные методические рекомендации о проведении новогодних праздников.