Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью РИА "Новости" гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия ORSIS Валерий Новоселов.

"Мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идет об абсолютно всех моделях: карабины, охотничьи ружья, в первую очередь на карабин AR-15 в калибре .366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter в калибре 308 Win. Можно сказать, что спрос превысил возможное предложение", - заявил он.

По словам Новоселова, спрос на продукцию ORSIS в 2020 году составил более 1000 единиц оружия. Глава компании предположил, что такой бум связан в том числе с ростом тревожных настроений и неопределенности, которые возникли из-за пандемии во всем мире.

В первую волну пандемии повышенный спрос на оружие наблюдался в США. Опасаясь роста безработицы и, как следствие, преступности, американцы выстраивались в очередь за винтовками и пистолетами. В июне на фоне пандемии и массовых протестов из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда акции производителей оружия выросли в цене.

Одним из "побочных эффектов" самоизоляции стало увеличение числа случаев домашнего насилия в мире. В заявлении Европарламента утверждалось, что в странах ЕС количество случаев бытового насилия выросло на треть спустя неделю после объявления карантина. О росте вспышек домашнего насилия в мире говорил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В России, по данным некоторых НКО, количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Правозащитники фиксировали резкий рост числа обращений от жертв издевательств со стороны супругов, а также рост числа самих актов проявления агрессии. Подобные обращения поступали и на горячую линию уполномоченного по правам человека, но не носили массового характера. Это может быть связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.