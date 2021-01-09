В России за последние сутки выявили 23 309 случаев коронавируса в 84 регионах, это минимум с 18 ноября. Также за сутки зафиксировано 470 летальных исходов, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
Всего в стране зафиксировано 3 379 103 заболевших и 61 381 умерший. В Москве подтверждено 4900 новых случаев заражения, скончались 74 пациента, 7302 пациента выздоровели за сутки. В Петербурге 3006 новых случаев COVID-19, 1641 пациент выписался, умерли 69 человек.
В целом по России число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших за сутки - 23 680 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 754 809. Под медицинским наблюдением остаются 633 425 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 4900
Санкт-Петербург - 3006
Московская область - 1184
Нижегородская область - 443
Ростовская область - 395
Воронежская область - 392
Свердловская область - 385
Красноярский край - 317
Вологодская область - 306
Хабаровский край - 298
Челябинская область - 295
Пермский край - 288
Самарская область - 283
Волгоградская область - 264
Иркутская область - 263
Саратовская область - 255
Омская область - 249
Ульяновская область - 245
Архангельская область - 242
Ставропольский край - 239
Мурманская область - 238
Приморский край - 236
Забайкальский край - 234
Кировская область - 229
Тверская область - 226
Республика Коми - 220
Ленинградская область - 218
Республика Карелия - 209
Республика Крым - 204
Тульская область - 203
Пензенская область - 202
Удмуртская Республика - 199
Алтайский край - 199
Брянская область - 195
Ханты-Мансийский автономный округ - 193
Новгородская область - 190
Калининградская область - 190
Краснодарский край - 188
Ярославская область - 187
Псковская область - 183
Ивановская область - 180
Белгородская область - 180
Курская область - 174
Орловская область - 172
Оренбургская область - 170
Астраханская область - 169
Липецкая область - 164
Республика Башкортостан - 164
Владимирская область - 162
Тамбовская область - 161
Республика Дагестан - 158
Калужская область - 155
Тюменская область - 155
Смоленская область - 154
Республика Бурятия - 147
Новосибирская область - 139
Сахалинская область - 135
Рязанская область - 129
Республика Саха (Якутия) - 125
Томская область - 125
Ямало-Ненецкий автономный округ - 123
Амурская область - 118
Кемеровская область - 118
Курганская область - 106
Кабардино-Балкарская Республика - 98
Республика Татарстан - 94
Севастополь - 93
Республика Чувашия - 90
Республика Калмыкия - 88
Республика Хакасия - 88
Республика Мордовия - 84
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Республика Ингушетия - 82
Республика Северная Осетия-Алания - 82
Чеченская Республика - 80
Республика Адыгея - 76
Костромская область - 76
Камчатский край - 75
Республика Марий Эл - 50
Республика Алтай - 33
Магаданская область - 26
Республика Тыва - 20
Еврейская автономная область - 14
Ненецкий автономный округ - 3