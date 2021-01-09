В России за последние сутки выявили 23 309 случаев коронавируса в 84 регионах, это минимум с 18 ноября

АГН Москва / Софья Сандурская Всего в стране зафиксировано 3 379 103 заболевших и 61 381 умерший. В Москве подтверждено 4900 новых случаев заражения, скончались 74 пациента, 7302 пациента выздоровели за сутки

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки выявили 23 309 случаев коронавируса в 84 регионах, это минимум с 18 ноября. Также за сутки зафиксировано 470 летальных исходов, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Всего в стране зафиксировано 3 379 103 заболевших и 61 381 умерший. В Москве подтверждено 4900 новых случаев заражения, скончались 74 пациента, 7302 пациента выздоровели за сутки. В Петербурге 3006 новых случаев COVID-19, 1641 пациент выписался, умерли 69 человек.

В целом по России число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших за сутки - 23 680 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 754 809. Под медицинским наблюдением остаются 633 425 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 4900

Санкт-Петербург - 3006

Московская область - 1184

Нижегородская область - 443

Ростовская область - 395

Воронежская область - 392

Свердловская область - 385

Красноярский край - 317

Вологодская область - 306

Хабаровский край - 298

Челябинская область - 295

Пермский край - 288

Самарская область - 283

Волгоградская область - 264

Иркутская область - 263

Саратовская область - 255

Омская область - 249

Ульяновская область - 245

Архангельская область - 242

Ставропольский край - 239

Мурманская область - 238

Приморский край - 236

Забайкальский край - 234

Кировская область - 229

Тверская область - 226

Республика Коми - 220

Ленинградская область - 218

Республика Карелия - 209

Республика Крым - 204

Тульская область - 203

Пензенская область - 202

Удмуртская Республика - 199

Алтайский край - 199

Брянская область - 195

Ханты-Мансийский автономный округ - 193

Новгородская область - 190

Калининградская область - 190

Краснодарский край - 188

Ярославская область - 187

Псковская область - 183

Ивановская область - 180

Белгородская область - 180

Курская область - 174

Орловская область - 172

Оренбургская область - 170

Астраханская область - 169

Липецкая область - 164

Республика Башкортостан - 164

Владимирская область - 162

Тамбовская область - 161

Республика Дагестан - 158

Калужская область - 155

Тюменская область - 155

Смоленская область - 154

Республика Бурятия - 147

Новосибирская область - 139

Сахалинская область - 135

Рязанская область - 129

Республика Саха (Якутия) - 125

Томская область - 125

Ямало-Ненецкий автономный округ - 123

Амурская область - 118

Кемеровская область - 118

Курганская область - 106

Кабардино-Балкарская Республика - 98

Республика Татарстан - 94

Севастополь - 93

Республика Чувашия - 90

Республика Калмыкия - 88

Республика Хакасия - 88

Республика Мордовия - 84

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Республика Ингушетия - 82

Республика Северная Осетия-Алания - 82

Чеченская Республика - 80

Республика Адыгея - 76

Костромская область - 76

Камчатский край - 75

Республика Марий Эл - 50

Республика Алтай - 33

Магаданская область - 26

Республика Тыва - 20

Еврейская автономная область - 14

Ненецкий автономный округ - 3

