ВСЕ ФОТО Спасатели извлекли тела полуторагодовалого ребенка и его родителей 38 и 45 лет на месте схода снежной лавины в горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, его госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами и сильным обморожением

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю По данным прокуратуры Красноярского края, лавина сошла 8 января в 23:17. МЧС сообщало о шести оказавшихся под снегом туристических домах. Поисковые работы, осложняемые погодными условиями, продолжались всю ночь, в них были задействованы 242 человека и 29 единиц техники

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Спасатели извлекли тела полуторагодовалого ребенка и его родителей 38 и 45 лет на месте схода снежной лавины в горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске. Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, его госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами и сильным обморожением.

По данным прокуратуры Красноярского края, лавина сошла 8 января в 23:17. МЧС сообщало о шести оказавшихся под снегом туристических домах. Поисковые работы, осложняемые погодными условиями, продолжались всю ночь, в них были задействованы 242 человека и 29 единиц техники.

Председатель правления компании, управляющей частной туристической базой комплекса, Игорь Шаталов сообщил, что два человека выбрались из-под лавины самостоятельно. В региональном министерстве здравоохранения отметили, что за медицинской помощью обращался один спасшийся мужчина, но от госпитализации отказался, передает ТАСС.

Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по п. "в" 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). После увеличения числа погибших статью переквалифицировали на более тяжкую - ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствие установит принадлежность строений, которые оказались под снежной лавиной, и оценит законность их расположения, сообщается на сайте управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Горнолыжный комплекс "Гора Отдельная" существует с 1960-х годов. На курорте оборудованы семь склонов, имеющих различную степень сложности. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1 500 метров при перепаде высот 300 метров. Издание "Тайга.инфо" пишет, что комплексом управляет структура, связанная с топ-менеджером строительной группы компаний "ПИК".

Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о сохранении лавинообразной обстановки в Красноярском крае, существует опасность схода лавин с 9 по 11 января, передает NGS24.ru.