Инициативная группа "Чистая Урдома", участники которой два года боролись со строительством полигона для московского мусора на станции Шиес Архангельской области, объявили о завершении протеста
Фото: Georg Pik / commons.wikimedia.org
Инициативная группа "Чистая Урдома", участники которой два года боролись со строительством полигона для московского мусора на станции Шиес Архангельской области, объявили о завершении протеста Протестующие признали проект экотехнопарка "Шиес" закрытым, а снос полигона - необратимым. В связи с этим гражданская вахта по борьбе со стройкой завершается, препятствовать рекультивации территории активисты не будут
 
 
 
Инициативная группа "Чистая Урдома", участники которой два года боролись со строительством полигона для московского мусора на станции Шиес Архангельской области, объявили о завершении протеста
Фото: Georg Pik / commons.wikimedia.org
 
 
 
Протестующие признали проект экотехнопарка "Шиес" закрытым, а снос полигона - необратимым. В связи с этим гражданская вахта по борьбе со стройкой завершается, препятствовать рекультивации территории активисты не будут
Фото: Виктор Архангельский / commons.wikimedia.org

Инициативная группа "Чистая Урдома", участники которой два года боролись со строительством полигона для московского мусора на станции Шиес Архангельской области, объявили о завершении протеста. Такое решение принято "в связи с успешным исходом борьбы народа" против свалки, "продолжающимся сносом и вывозом материалов полигона, а также в целях наведения порядка на территории Шиеса", говорится в заявлении активистов во "ВКонтакте".

Протестующие признали проект экотехнопарка "Шиес" закрытым, а снос полигона - необратимым. В связи с этим гражданская вахта по борьбе со стройкой завершается, препятствовать рекультивации территории активисты не будут. Деятельность активистов из палаточного лагеря, вышедших по собственному желанию из межрегиональной коалиции "Стоп-Шиес", признается не имеющей отношения к борьбе против полигона.

"Данная деятельность осуществляется ими под их личную ответственность", - говорится в сообщении "Чистой Урдомы". Этих активистов призовут не мешать рекультивации Шиеса и бережно относиться к "народному имуществу" в лагере. Инициативная группа также призывает ООО "Технопарк" и его подрядные организации сохранить саженцы деревьев возле палаточного лагеря.

Активисты "Чистой Урдомы" намерены продолжить работу в группе по мониторингу рекультивации территории. Они также выразили "искреннюю благодарность защитникам Шиеса, гражданским активистам, общественным движениям и всем, кто помог спасти Шиес от экологической катастрофы".

8 января полиция потребовала убрать палаточный лагерь на Шиесе в течение трех дней. Активистка Анна Шекалова сообщила изданию "7х7", что палатки уберут только после того, как "Технопарк" вывезет все свое имущество с территории а и проведет рекультивацию в соответствии с планом. Она напомнила обещание губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, что лагерь останется на месте до завершения работ.

"Без документов о рекультивации лагерь не передвинется ни на сантиметр. Удивительное совпадение: ультиматум появляется сразу после постов о нарушениях подрядчиков и заявлений в полицию от активистов по данным нарушениям", - говорится в группе "Вести с Шиеса".

Полигон для московского мусора на станции Шиес начали строить в 2018 году. Его площадь должна была составить 300 гектаров - в 15 раз больше скандально известного полигона "Ядрово" под Волоколамском, на который жаловались президенту России Владимиру Путину.

Обустройство полигона в Шиесе спровоцировало массовые протесты не только в Архангельской области, но и в других регионах. На фоне митингов губернатор Архангельской области Игорь Орлов, поддерживавший строительство полигона, ушел в отставку. Новый губернатор Александр Цыбульский выступил против свалки.

В январе 2020 года областной арбитражный суд постановил снести незаконные постройки на станции. Компании "Технопарк" не удалось оспорить это решение. В июне 2020 года правительство Архангельской области исключило полигон из списка приоритетных инвестиционных проектов. В октябре "Технопарк" заявил о прекращении строительства и пообещал рекультивировать территорию к лету 2021 года.