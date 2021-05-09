Рамзан Кадыров( на фото - слева) и Замид Чалаев

Фото: Официальный сайт Главы Чеченской Республики В марте 2021 года бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пресечь оскорбления в свой адрес со стороны "Новой газеты"

Полк полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР / Instagram

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру полка имени Кадырова Замиду Чалаеву. Именно это подразделение силовиков фигурировало в расследовании "Новой газеты" и в серии публикаций, посвященных внесудебным казням задержанных в Чечне.

Владимир Путин подписал указ N 268 о присвоении Замиду Чалаеву звания Героя России, сообщил в пятницу на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Высокая награда присвоена Замиду Чалаеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Безусловно, это большая честь для всего чеченского народа [...] Нет никаких сомнений, что Замид Чалаев по праву заслужил звание Героя России", - говорится в сообщении.

Указ N 268 по состоянию на 16.10 мск не опубликован на сайте президента России, его нет и на портале правовой информации. Последний указ N 267, размещенный на сайте президента, датирован 4 мая, отмечает "Кавказский узел".

Кадыров объяснил награждение Чалаева тем, что он сыграл важную роль в окончательном разгроме бандитского подполья. "Именно его слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили нам покончить с последней в Чеченской республике организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым", - отметил Рамзан Кадыров.

20 января глава Чечни объявил об уничтожении в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Спецоперацию провели бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. После этой спецоперации в Чечне не осталось лидеров вооруженного подполья, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по Северному Кавказу.

Замид Чалаев стал командиром полка имени Кадырова в июле 2019 года. До этого назначения он занимал одну из руководящих должностей в том же подразделении.

В декабре 2019 года Замид Чалаев объявил подчиненным, что всех правонарушителей, в том числе тех, кто нарушает запреты Рамзана Кадырова, следует считать "изменниками". "Делает то, что запретил наш падишах [Рамзан Кадыров] - он изменник. Он для нас изменник, и мы его накажем как изменника. Наклеил пленку [тонировку на стеклах автомобиля] и едет на машине - он изменник. Превышает скорость - он изменник. Стреляет на свадьбе - он изменник. Эти люди изменники по отношению к нам. По нашему понятию, эти люди изменники", - сказал Чалаев.

Слова Чалаева об "изменниках" не соответствуют ни нормам ислама, ни российскому законодательству, и выступление Замида Чалаева стало иллюстрацией сложившегося в республике правового нигилизма, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники.

В сентябре 2020 года Замид Чалаев выступил с угрозами в адрес тех, кто "ведет пустые разговоры", и высказался против проживающих в Европе критиков чеченских властей. "Если думаете, что то, что вы говорили сегодня-завтра забудется, это не забудется. За это будет спрос. [...] Мы не позволим вам шутить... Даже если изменится [ситуация], не позволим. Даже если весь мир перевернется, не позволим. Призовем к ответу в любое время, пока мы живы", - пригрозил Чалаев. Этому заявлению предшествовала публикация видео с унижением модератора оппозиционного чеченского телеграм-канала Салмана Тепсуркаева, вызвавшая широкий резонанс. Молодого человека заставили извиниться и голым сесть на бутылку.

В марте 2021 года возглавляемый Чалаевым полк имени Кадырова оказался в центре скандала после того, как "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Публикация вызвала резонанс не только в Чечне, где родственники бойцов полка на митинге обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, но и в Москве, и за пределами России. Так, комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович 19 марта призвала власти России расследовать изложенные в "Новой газете" сведения.

Между тем Рамзан Кадыров заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, рассказавший "Новой газете" о внесудебных расправах, выдумал эту историю для получения политического убежища в Европе. Кадыров также назвал Гезмахмаева "наркоманом".

"Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию, и чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его "показаний". Затем приехал в Питер, там он знал всех наркоманов, влез в долги, на нем и так были огромные суммы невыплаченных кредитов… В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли. И везде он… Как он успевал бывать всюду? Что, кроме него никого не было в Чечне, когда все это происходило?" - заявил Рамзан Кадыров на совещании в МВД.

В марте 2021 года бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пресечь оскорбления в свой адрес со стороны "Новой газеты".

В подписи к ролику, опубликованному в Instagram, авторы обращения заявляли о "гнусных нападках фейкового издания, каковой является "Новая газета", в адрес наших бойцов". По их словам, против полка развернута информационная война, основным рупором которой является "Новая газета" и которую "крепко держат в своих руках западные спецслужбы".

"Международные террористы развязали войну в нашем регионе. К этому же нас пытаются подтолкнуть террористы в шкуре псевдожурналистов. Между ними нет никакой разницы. Они выполняют свою общую грязную работу, направленную на развал нашего государства", - говорится в подписи.

В самом видео один из бойцов утверждает, что некие "подонки" сочиняют ложь против полка, чтобы получить политическое убежище. "Понятно, почему они это делают. Ну и вообще с этими людьми все ясно. Но почему находящаяся здесь в России "Новая газета" распространяет их ложь по всей стране? Сидя в столице России, они систематически выпускают лживые статьи про нас, про Чеченскую республику. Мы считаем, что эти провокации надо остановить, так как они вредят всей нашей стране", - говорит один из силовиков.

"Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава", - заявил его сослуживец. Еще один участник видео просит верховного главнокомандующего "остановить эти нападки, остановить этих людей, которые оскорбляют нас, возводят ложь на полк Кадырова и на Чеченскую республику".

В конце ролика один из бойцов полка говорит по-чеченски о верности главе республики Рамзану Кадырову. "Любой его приказ выполним, в этом нет сомнений. Что нужно принять на себя, примем. Что он скажет сделать, сделаем. <...> Поэтому мы пойдем до конца. Каждый, кто клевещет на нас, узнает, что Ахмат - сила", - заявил силовик.