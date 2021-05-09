Александр Мураховский

omskportal.ru В управлении МВД по региону сообщили, что в Большеуковском районе 7 мая с охотничьей базы на квадроцикле в лесной массив "уехал житель Омска и пропал без вести". Его знакомые передали в полицию информацию о пропаже человека на следующий день. Имя исчезнувшего омича в МВД не уточнили

Фото: Ольга Шуклина / moscow-live.ru

В Омской области ведутся поиски министра здравоохранения регионального правительства Александра Мураховского. 7 мая он отправился в лес на охоту и вскоре перестал выходить на связь. Об этом пишут "Московский комсомолец в Омске" и "Коммерческие вести".

Александр Мураховский ранее был главврачом больницы скорой помощи N 1 в Омске, куда 20 августа был доставлен впавший в кому на борту самолета Томск - Москва оппозиционный политик Алексей Навальный. Мураховский был в числе тех, кто отрицал версию об отравлении и был против транспортировки оппозиционера в клинику в Германии. Позднее зарубежные эксперты выяснили, что Навальный действительно был отравлен. Для этого использовалось химоружие семейства "Новичок", в применении которого подозреваются российские спецслужбы.

В управлении МВД по региону сообщили, что в Большеуковском районе 7 мая с охотничьей базы на квадроцикле в лесной массив "уехал житель Омска и пропал без вести". Его знакомые передали в полицию информацию о пропаже человека на следующий день. Имя исчезнувшего омича в МВД не уточнили.

Пропавшего ищут сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. В поисковой операции задействованы вертолеты. Поиски осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексей Навальный летел в самолете из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, и лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционера госпитализировали в местную больницу в состоянии комы. Его соратники и родственники настаивали на немедленной перевозке пострадавшего на лечение за границу, однако власти медлили с этим. Лишь 22 августа они разрешили перевезти Алексея Навального в берлинскую клинику. В дальнейшем специалисты ряда лабораторий Европы обнаружили в его организме следы нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок". Сам Алексей Навальный, которому удалось быстро пойти на поправку, на основании проведенного собственного расследования утверждает, что его отравили сотрудники ФСБ. Уголовное дело по факту отравления так и не было возбуждено.

Главврач омской больницы Александр Мураховский утверждал, что Навальный не был отравлен, и связывал его состояние с другими причинами, в частности нарушением обмена веществ. При этом точный диагноз он не называл. Соратники Навального и он сам благодарили рядовых врачей за спасение жизни политика, однако резко критиковали Мураховского, который, по их утверждениям, выполняя указания Кремля, скрывал истинный диагноз, а также препятствовал транспортировке Навального на лечение в Германию.

Брат политика Олег Навальный заявил, что Мураховскому "наверняка сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея".

"Эта вороватая рожа мне лично говорила (за час до того, как ему поступила команда отпустить), что Алексей нетранспортабельный и он его не отпустит. Именно он с бандой минздравовцев оказывали давление на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, который занимался лечением, с первого момента говорили, что его надо увозить)", - писал Олег Навальный.

Во время пребывания оппозиционера в омской больнице в кабинете главврача находились некие люди в штатском, в одном из них СМИ узнали начальника управления МВД Омской области Вячеслава Крючкова. Мураховский не смог объяснить, кто эти люди. По его словам, они "просто поинтересовались" "политическим пациентом".

Алексей Навальный сразу после возвращения в Россию был арестован и приговорен к реальному сроку лишения свободы. А карьера омского главврача, являющегося также членом "Единой России", пошла в гору: вскоре после госпитализации Навального Мураховский, оставаясь главврачом БСМП N1, был назначен руководителем горбольницы N1 имени А.Н. Кабанова, а в ноябре его назначили главой областного Минздрава.

Комментируя это назначение, Навальный назвал Мураховского "дураком" и "дебилом", который "ничего не понимает в медицине". А сообщество "Диссернет" нашло плагиат в диссертации Мураховского.

В этом году с омскими врачами из больницы N 1, где лежал Навальный, стали происходить странные вещи, похожие на цепь трагических совпадений.

В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин. Официальная причина его смерти - сердечный приступ. А в марте скончался в возрасте 63 лет заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи N 1 Рустам Агишев. Официальная причина смерти - инсульт, писала "Тайга.инфо" со ссылкой на сайт больницы.

Один из авторов расследования об отравлении Навального Христо Грозев написал в Twitter, что скептически относится к утверждениям о том, что эти смерти как-то связаны между собой, однако исчезновение Мураховского, если оно не будет четко объяснено, заставляет задуматься о взаимосвязи происходящих событий.