ВСЕ ФОТО Военный парад, знаменующий 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, начался в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Парад, начавшийся под бой кремлевских курантов в 10:00, принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков

Пресс-служба президента России Пешим строем по брусчатке Красной площади пройдут 37 парадных расчетов численностью 12 018 человек. В составе сводного военного оркестра 40 коллективов общей численностью 900 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Военный парад, знаменующий 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, начался в Москве. Как сообщает "Интерфакс", в нем принимают участие более 12 тысяч человек, свыше 190 образцов исторической, современной и перспективной боевой техники, а также 76 самолетов и вертолетов - по числу лет, прошедших с 9 мая 1945 года.

Парад, начавшийся под бой кремлевских курантов в 10:00, принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков. Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы, после чего к зрителям обратился президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в 1941 году "враг напал на нашу страну", чтобы "стереть с лица земли наши народы". По словам Путина, "ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание".

Президент добавил, что "нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", исповедуя идеи "расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии".

"Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей", - заявил Владимир Путин.

Говоря о победе в Великой Отечественной войне, он призвал всегда помнить, что "этот величественный подвиг совершил именно советский народ". День Победы всегда будет для России священным, сказал Путин, по окончании речи объявивший минуту молчания.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил жителей города с Днем Победы. По его словам, память о подвиге солдат Победы делает нынешние поколения жителей Москвы сильнее и помогает им лучше понимать свою историю.

Пешим строем по брусчатке Красной площади пройдут 37 парадных расчетов численностью 12 018 человек. В составе сводного военного оркестра 40 коллективов общей численностью 900 человек. В состав механизированной колонны включена 191 единица техники. Это, в частности, танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун". Новинкой парада стала машина "Тайфун-ПВО".

Машины для мотострелковых подразделений представлены БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок" и перспективной БМП "Курганец-25".

Среди вооружения ракетных войск и артиллерии - оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", самоходная гаубица "МСТА-С", артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ". Зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук-М3" и "Тор-М2" состоят на вооружении войсковой ПВО Сухопутных войск. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400 - оружие ПВО Воздушно-космических сил (ВКС), а боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - вооружение ВДВ.

В составе механизированной колоны - расчеты модернизированной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс", различные бронетранспортеры. В том числе - перспективный колесный БТР на платформе "Бумеранг", а также бронеавтомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

Авиапарад состоится, несмотря на непогоду

Авиационная составляющая военного парада Победы в Москве состоится, погода позволяет, сообщил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Кобылаш. "Да, мы готовимся. Экипажи выполняют взлёты в соответствии с запланированным временем, и готовятся выполнить задачу - в День Победы пройти над Красной площадью", - сказал он, находясь на пункте управления полетами на Спасской башне.

По словам командующего, сегодняшняя погода в Москве для летчиков "не помеха". "У нас всепогодная авиация. Мы можем летать в любых метеоусловиях. Главное - чтобы это было зрелищно и красиво. На сегодняшний момент метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу, - сказал Кобылаш. - Всё идёт по плану в соответствии с решением главнокомандующего Воздушно-космическими силами и министра обороны".

Накануне появились сообщения, что дождливая погода может повлиять на авиационную составляющую парада в Москве. Накануне в Москве прошли затяжные дожди. Столица перекрыла максимум осадков для 8 мая за последние 70 лет метеонаблюдений. Прежний рекорд фиксировался в 2017 году. Тем не менее, утро воскресенья в столице России выдалось пасмурным, но без дождя.

В воздушной части парада ВКС покажут новый элемент: истребители Су-35С сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 Дальней авиации.

Пролет авиатехники впервые откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.

В составе парадного строя задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиатехники.

Пролет авиации завершат экипажи высотных перехватчиков МиГ-31К - носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", звено истребителей пятого поколения Су-57. А также еще три группы самолетов: "Тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "Кубинский бриллиант" в составе пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага. Полеты будут выполнены на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

В параде примут участие казаки-буддисты

В параде Победы на Красной площади примут участие исповедующие буддизм казаки - они войдут в состав расчета Всевеликого войска Донского, рассказал РИА "Новости" старший администратор "Золотой обители Будды Шакьямуни" Йонтен гелонг.

По его словам, торжественные проводы трех казаков в Москву прошли в Центральном хуруле Калмыкии. "Мы их благословили согласно древней традиции", - сказал Йонтен гелонг.

Он отметил, что казаки-буддисты - это не новое явление. "До революции у калмыков было много казаков, и не только донских. Калмыки входили в состав многих казачьих округов, и все они были буддистами", - пояснил собеседник агентства.

Ранее парад Победы прошел в восточных регионах страны, в частности, в Петропавловске-Камчатском. В нем приняли участие свыше 1 тыс. военнослужащих, сообщает ТАСС. В параде в Хабаровске поучаствовали более 3,6 тыс. человек. За пешей колонной последовали танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 "Катюша". Новая боевая машина пехоты вошла в состав колонны парада Победы во Владивостоке. Всего в мероприятии приняли участие более 1,6 тыс. человек.

В США провели онлайн-концерт по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Российские соотечественники, проживающие в разных штатах страны, исполнили песни военных лет. "В период пандемии мы не имеем возможности собирать большие сценические площадки, но и обойти стороной эту историческую дату мы не могли. Прерывать традиции празднования мы просто не имеем право", - отметила организатор онлайн-концерта Наталья Чайка. А в Сиднее прошла акция "Бессмертный полк", в которой участвовали более 300 человек. Русскоязычные жители Шанхая также отметили День Победы праздничным концертом и шествием "Бессмертный полк". В мероприятии поучаствовали около 120 человек.