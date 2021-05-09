Ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой грозят штрафами за неисполнение решения суда: ее обязали забрать со склада имущество культурного центра, который она возглавляла

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Незговоров

Ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой грозят штрафами за неисполнение решения суда: ее обязали забрать со склада имущество культурного центра, который она возглавляла. Двенадцать лет назад организацию принудительно выселили из здания, а принадлежавшие ей десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель и видеотехнику увезли на хранение и надолго о них забыли. Теперь у пожилой женщины, перенесшей инсульт, удерживают деньги из пенсии, пишет РИА "Новости".

Культурно-оздоровительный центр "Юность", где проходили занятия творческих и спортивных кружков для детей, Васильева возглавила после ухода на пенсию. В 2009 году департамент имущества Москвы обратился в суд с требованием выселить центр "Юность" из-за нарушения условий договора аренды. После того, как этот иск удовлетворили, центр был закрыт, а его имущество вывезли на нескольких грузовиках.

Впоследствии Васильева, которой было уже почти 90, добилась того, что суд признал решение о выселении недостаточно обоснованным. Однако помещение на Украинском бульваре к тому моменту перешло в собственность девелоперской компании.

Согласно судебным документам, до 2015 года вещи центра "Юность" находились на складе частной фирмы "Лингвистон", c которой у ФССП был договор. После того, как пристав допустил ошибку и забыл об имуществе на шесть лет, вещи оказались в Кунцевском отделе судебных приставов. По решению суда увезти все имущество обязана Васильева как гендиректор центра, однако ей это уже не под силу.

При этом приставы начали списывать деньги с пенсии Васильевой в счет штрафов за "передержку" имущества центра. Перед Новым годом с ветеранской пенсии в 50 тысяч рублей списали 20 тысяч, а в последнем извещении пригрозили вычесть уже 70 тысяч. Сиделка ветерана пыталась объяснить, что Васильева не в состоянии исполнить решение суда, так как ей 97 лет, а недавно она перенесла инсульт. Однако в ФССП на это внимания не обратили: связаться с сотрудником, который ведет дело пенсионерки, журналистам также не удалось.