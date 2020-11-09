АГН Москва / Александр Авилов В России новый абсолютный рекорд с начала пандемии - 21 798 случай коронавируса за сутки

АГН Москва / Александр Авилов

За последние сутки в России выявлено 21 798 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 256 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Суточный прирост новых случаев инфицирования является абсолютно рекордным для РФ с начала пандемии.

Всего в стране выявлено 1 796 132 заболевших и 30 793 умерших. Из больниц за сутки выписано 10 722 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 335 141.

Максимумы по числу заражений за сутки обновились в Москве и Петербурге - 6897 и 1403 человек соответственно.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6897 (72)

Санкт-Петербург - 1403 (19)

Московская область - 660 (13)

Нижегородская область - 411 (12)

Архангельская область - 342

Красноярский край - 329 (9)

Республика Карелия - 312 (2)

Ростовская область - 310 (11)

Воронежская область - 304 (10)

Свердловская область - 297 (8)

Иркутская область - 256 (11)

Республика Коми - 243

Забайкальский край - 242 (5)

Хабаровский край - 237

Мурманская область - 234 (6)

Республика Бурятия - 232 (7)

Алтайский край - 231 (6)

Волгоградская область - 225 (2)

Омская область - 220

Ставропольский край - 211

Ульяновская область - 211

Приморский край - 211 (2)

Томская область - 207 (1)

Саратовская область - 204 (1)

Ханты-Мансийский АО - 203 (4)

Республика Саха (Якутия) - 203 (2)

Кемеровская область - 197 (6)

Пермский край - 193 (4)

Ямало-Ненецкий АО - 193

Самарская область - 191 (2)

Оренбургская область - 189

Кировская область - 187 (1)

Челябинская область - 186

Тверская область - 181

Новосибирская область - 174 (4)

Пензенская область - 168 (3)

Брянская область - 167

Ленинградская область - 165

Амурская область - 165 (1)

Республика Хакасия - 164 (3)

Ярославская область - 156

Тюменская область - 156

Белгородская область - 155

Республика Крым - 148 (2)

Краснодарский край - 144 (6)

Удмуртская Республика - 139

Ивановская область - 138 (1)

Калужская область - 138

Курская область - 138

Костромская область - 137

Орловская область - 133

Тульская область - 130 (1)

Калининградская область - 130

Астраханская область - 130 (4)

Вологодская область - 128

Республика Алтай - 127

Новгородская область - 117

Рязанская область - 115

Сахалинская область - 111

Владимирская область - 109

Смоленская область - 109 (1)

Тамбовская область - 107 (1)

Республика Башкортостан - 106 (1)

Липецкая область - 97 (1)

Республика Тыва - 96

Республика Дагестан - 90 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 90

Курганская область - 90 (4)

Республика Калмыкия - 89

Псковская область - 85

Кабардино-Балкарская Республика - 83 (1)

Республика Мордовия - 79

Севастополь - 73

Республика Адыгея - 71 (2)

Чувашская Республика - 70

Республика Северная Осетия - 69 (1)

Республика Ингушетия - 66

Камчатский край - 60

Республика Татарстан - 58

Магаданская область - 47 (1)

Республика Марий Эл - 45

Еврейская АО - 42

Чеченская Республика - 37

Ненецкий АО - 5

