В России новый абсолютный рекорд с начала пандемии - 21 798 случай коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 21 798 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 256 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Суточный прирост новых случаев инфицирования является абсолютно рекордным для РФ с начала пандемии.
Всего в стране выявлено 1 796 132 заболевших и 30 793 умерших. Из больниц за сутки выписано 10 722 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 335 141.
Максимумы по числу заражений за сутки обновились в Москве и Петербурге - 6897 и 1403 человек соответственно.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6897 (72)
Санкт-Петербург - 1403 (19)
Московская область - 660 (13)
Нижегородская область - 411 (12)
Архангельская область - 342
Красноярский край - 329 (9)
Республика Карелия - 312 (2)
Ростовская область - 310 (11)
Воронежская область - 304 (10)
Свердловская область - 297 (8)
Иркутская область - 256 (11)
Республика Коми - 243
Забайкальский край - 242 (5)
Хабаровский край - 237
Мурманская область - 234 (6)
Республика Бурятия - 232 (7)
Алтайский край - 231 (6)
Волгоградская область - 225 (2)
Омская область - 220
Ставропольский край - 211
Ульяновская область - 211
Приморский край - 211 (2)
Томская область - 207 (1)
Саратовская область - 204 (1)
Ханты-Мансийский АО - 203 (4)
Республика Саха (Якутия) - 203 (2)
Кемеровская область - 197 (6)
Пермский край - 193 (4)
Ямало-Ненецкий АО - 193
Самарская область - 191 (2)
Оренбургская область - 189
Кировская область - 187 (1)
Челябинская область - 186
Тверская область - 181
Новосибирская область - 174 (4)
Пензенская область - 168 (3)
Брянская область - 167
Ленинградская область - 165
Амурская область - 165 (1)
Республика Хакасия - 164 (3)
Ярославская область - 156
Тюменская область - 156
Белгородская область - 155
Республика Крым - 148 (2)
Краснодарский край - 144 (6)
Удмуртская Республика - 139
Ивановская область - 138 (1)
Калужская область - 138
Курская область - 138
Костромская область - 137
Орловская область - 133
Тульская область - 130 (1)
Калининградская область - 130
Астраханская область - 130 (4)
Вологодская область - 128
Республика Алтай - 127
Новгородская область - 117
Рязанская область - 115
Сахалинская область - 111
Владимирская область - 109
Смоленская область - 109 (1)
Тамбовская область - 107 (1)
Республика Башкортостан - 106 (1)
Липецкая область - 97 (1)
Республика Тыва - 96
Республика Дагестан - 90 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 90
Курганская область - 90 (4)
Республика Калмыкия - 89
Псковская область - 85
Кабардино-Балкарская Республика - 83 (1)
Республика Мордовия - 79
Севастополь - 73
Республика Адыгея - 71 (2)
Чувашская Республика - 70
Республика Северная Осетия - 69 (1)
Республика Ингушетия - 66
Камчатский край - 60
Республика Татарстан - 58
Магаданская область - 47 (1)
Республика Марий Эл - 45
Еврейская АО - 42
Чеченская Республика - 37
Ненецкий АО - 5