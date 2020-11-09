ФемКызлар / Instagram 9 октября "ФемКызлар" опубликовало фотографию Анны Невской в черном картонном гробу у пункта охраны порядка Ново-Савиновского района на Волгоградской улице. В руках она держала плакат "Не доводите до гроба. Домашнее насилие - преступление"

ФемКызлар / Instagram

В Казани в Татарстане полицейские составили протокол о проведении несогласованной акции на активистку движения "ФемКызлар" Анну Невскую по части 2 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом представители движения сообщили в Instagram.

29 октября "ФемКызлар" опубликовало фотографию Анны Невской в черном картонном гробу у пункта охраны порядка Ново-Савиновского района на Волгоградской улице. В руках она держала плакат "Не доводите до гроба. Домашнее насилие - преступление", пишет "Медиазона".

"Сегодня Аня пришла в отдел полиции N7 "Гагаринский" (Казань, ул. Гагарина 79Б) с адвокаткой после того, как ее две недели прессовали: звонили, приходили по старому месту работы, писали в Whatsapp, - отметили в "ФемКызлар". - Не было никакой повестки, 21-летнюю девушку, которая в активизме всего пару месяцев, просто пытались запугать".

В полиции картонный гроб сочли "сборно-разборной конструкцией", использование которой якобы нужно согласовывать с властями. В отделе полиции Анна была задержана для составления протокола и отправки в суд.

В понедельник Кировский районный суд Казани отказался рассматривать дело активистки Анны Невской и вернул его обратно, так как протокол в отношении нее был составлен с нарушениями. Об этом "Idel.Реалии" рассказала другая активистка Дина Нурм. В среду Анне нужно снова явиться с адвокатом в полицию, где на нее составят новый протокол.

Движение "ФемКызлар" неоднократно проводило акции против домашнего насилия. В сентябре состоялся одиночный пикет у здания казанского ЗАГСа, а до этого активисты "облили" невесту кровью у Кировского районного ЗАГСа.

"Зона права" подсчитала средний размер штрафа в России за насилие в семье в 2019 году. Он составил 5 398 рублей. За прошлый год по этой статье (ранее была декриминализована) взыскали почти 522,7 миллиона рублей.

Ранее в ООН предупредили о возможном всплеске домашнего насилия во время карантина из-за коронавируса. Еще в начале апреля стало известно, что в России значительно выросло количество жалоб на домашнее насилие из-за "режима самоизоляции".

27 апреля правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала региональным властям проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где те могли бы пожить до разрешения конфликта.