UtlanovD / DepositPhotos В Подмосковье с 11 ноября введут дополнительные ограничения для пенсионеров

UtlanovD / DepositPhotos

В Московской области с 11 ноября введут дополнительные ограничения для людей старше 65 лет в связи ситуацией по коронавирусу. "С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома", - сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил высокий уровень госпитализаций в регионе. При этом пенсионеры дольше задерживаются в больницах, так как болеют тяжелее. Объясняя намерение ввести дополнительные ограничения для людей старшего возраста, Воробьев констатировал, что властям "ничего не остается, потому что болеть им категорически нельзя".

Он добавил, что сейчас строгой системы ограничений нет: "Можно ходить в магазины, в парки, по набережной гулять. Но все-таки система самоизоляции для 65+ у нас является обязательной". Кроме того, к 15 ноября в регионе развернут еще около 19 тысяч коек.

На прошлой неделе Воробьев до 22 ноября продлил в Подмосковье ряд ограничений: запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан (кроме тренировок спортсменов без зрителей), а также запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев (кроме прогулок на их территориях).

За последние сутки в Московской области выявлено 660 случаев коронавируса, 13 человек скончались. Всего в регионе отмечено 92 184 заболевших и 1714 умерших, выздоровели за весь период 68 427 человек.