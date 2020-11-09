Пресс-служба Президента России Путин отложит поздравление избранному президенту США до официального подведения итогов

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США с победой после официального объявления результатов выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он напомнил слова Путина о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и будет готов к работе с любым избранным президентом.

Отвечая на вопрос, почему в 2016 году российский лидер поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, не дожидаясь официального объявления, Песков заявил, что "разница совершенно очевидна", так как в этот раз действующий президент США анонсировал "определенные юридические процедуры". Четыре года назад Путин поздравил Трампа одним из первых уже на следующий день после выборов.

Песков добавил, что независимо от исхода гонки Россия надеется наладить диалог с избранным президентом США и договориться о путях нормализации двусторонних отношений, передает РБК. "Тем более что значимая часть этих двусторонних отношений - имеется контекст стабильности и безопасности - касается не только двух наших народов, но и фактически народов всего мира", - добавил Песков.

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Отметим, что в августе после выборов президента Белоруссии Путин, не дожидаясь подведения официальных итогов, одним из первых поздравил с победой Александра Лукашенко.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов еще продолжается из-за рекордной явки и небывалого числа бюллетеней, поступивших по почте. 7 ноября ведущие американские СМИ объявили избранным президентом кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По их подсчетам, он получает необходимые для избрания 270 голосов выборщиков.

Байден после этого обратился к нации с речью, пообещав "стать президентом, который будет не разъединять, а объединять". Переходная команда Байдена уже приступила к работе.

Демократа поздравили с победой многие мировые лидеры: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп не признает поражения и оспаривает результаты выборов в судах. 9 ноября его предвыборный штаб подал иск в Аризоне. В Мичигане и Джорджии иски Трампа были отклонены. В Пенсильвании штаб Трампа судится с чиновниками избирательных органов Филадельфии, где подсчет голосов продолжился 7 ноября.