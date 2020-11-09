Александр Пичугин / Facebook В Нижнем Новгороде прокуратура попросила суд приговорить к 2,5 годам журналиста издания "Репортер-НН" Александра Пичугина, который обвиняется в распространении фейков про коронавирус из-за поста в своем Telegram-канале

Александр Пичугин / Facebook

В Нижнем Новгороде прокуратура попросила суд приговорить к 2,5 годам журналиста издания "Репортер-НН" Александра Пичугина, который обвиняется в распространении фейков про коронавирус из-за поста в своем Telegram-канале.

Как рассказал "МБХ медиа" сам Пичугин, "сегодня были прения сторон, обвинитель по итогам своего выступления не сказала ничего нового, попросила для меня у суда два с половиной года ограничения свободы. Ограничение свободы - не лишение свободы. Это вообще крайне редкая мера, насколько я знаю. В любом случае, конечно, я не услышал для себя ничего нового, не увидел никакого дополнительного аргумента со стороны обвинения, чтобы хоть как-то оправдало якобы мою вину. Я себя виноватым не считаю и не вижу, чтобы обвинение могло что-то доказать".

Дело на Пичугина завели еще в апреле. По версии следствия, 12 апреля журналист в своем Telegram-канале "Сорокин хвост" опубликовал пост, в котором говорилось, что некая организация через своих "адептов-смертников" проводит в России акцию по инфицированию населения, причем ее организаторы известны ФСБ и правоохранительным органам, а через неделю будет более масштабное повторение этой акции.

Под "спланированной акцией по инфицированию смертельно опасной болезнью" журналист имел в виду празднование Вербного воскресенья и массовое посещение храмов верующими во время пандемии.

После этого сообщения к Пичугину в ночь на 17 апреля прибыли сотрудники ФСБ и провели обыск.

Сам обвиняемый в распространении "коронавирусных" фейков свою вину не признает, заявляя, что его пост носил саркастический характер. Он считает, что доводы следствия не аргументированы, а его публикация не отвечает критериям Верховного суда РФ о фейках.

Как пишет издание NewsNN.ru, нижегородские филологи нашли текст Пичугина абстрактным, а судебно-лингвистическая экспертиза, результаты которой были представлены на очередном заседании суда 22 октября, не нашла в постах Пичугина дезинформации.

Приговор по этому делу будет вынесен 10 ноября.