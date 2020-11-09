В Хакасию направили группу специалистов после жалобы врача Путину на сложную ситуацию с COVID-19

Pixabay.com Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить в Хакасию группу специалистов в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить в Хакасию группу специалистов в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этом сообщается на сайте российского Минздрава.

"В Хакасию в связи с ситуацией COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства", - говорится в сообщении. Утром 9 ноября в Абакан прибыли помощник министра здравоохранения России Олеся Старожинская, заместитель руководителя Росдравнадзора России Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога, говорится на сайте Регионального правительства.

Группа проведет аудит организации медицинской помощи, окажет практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.

Ранее Telegram-канал "Двач" опубликовал видеообращение врача скорой помощи к президенту России Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу. Он рассказал о нехватке коек и лекарств в Хакасии.

"Обратите внимание на нашу республику. У нас ситуация сложная. Мест не хватает. Мы пациентов возим просто по стационарам ради отписки, чтобы медики сняли с себя ответственность, - и их отправляют лечиться домой", - рассказал врач. По его словам, в аптеках не хватает лекарств, которые назначают людям с коронавирусной инфекцией, а те, что есть, стоят в пять-шесть раз дороже. Новые места для больных коронавирусом заканчиваются через день-два, а в больницах отмечаются очереди из машин скорой помощи.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС заявили, что очередь из машин скорой помощи действительно была, но из-за того, что в больнице открыли 150 дополнительных коек. В связи с этим туда одновременно привезли много новых пациентов. Ранее специалисты были направлены в Кемеровскую, Курганскую и Иркутскую области, Алтайский край, Якутию и Крым.

"Коммерсант" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отмечает, что за прошедшую неделю в Сибири самый значительный прирост заболеваемости был отмечен в Республике Алтай и в Хакасии - на 16%. На третьем месте по этому показателю Томская область (11%).