ВСЕ ФОТО Президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд министров федерального правительства и внес изменения в указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", увеличив число вице-премьеров до 10, включая первого вице-премьер

Пресс-служба Президента России Николай Шульгинов

Пресс-служба Президента России Ирек Файзуллин

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

Президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд министров федерального правительства и внес изменения в указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", увеличив число вице-премьеров до 10, включая первого вице-премьера. , Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Дмитрий Кобылкин освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии, Евгений Дитрих - от должности министра транспорта, Николай Цуканов - от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Еще одним указом президент назначил на место Цуканова нынешнего главу Минстроя Владимира Якушева.

Глава правительства Михаил Мишустин в соответствии с новым федеральным конституционным законом внес в Госудуму кандидатуры на должности членов кабмина. Он предложил сделать министра энергетики Александра Новака 10-м вице-премьером, назначить министром энергетики главу "РусГидро" Николая Шульгинова, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства - бывшего главу Минстроя Татарстана Ирека Файзуллина, министром транспорта - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, руководителем Минприроды - министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, назначив его преемником генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

"Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он также поблагодарил Дитриха, Кобылкина и Якушева за совместную работу и пожелал им успехов на новом месте работы.

Изменения в составе правительства ранее анонсировали РБК и "Коммерсант". Источник последнего, близкий к администрации президента, назвал перестановки "кадровой донастройкой", не предполагаеющей крупных структурных изменений. Считать замены в правительстве крупными кадровыми изменениями невозможно - за ними не стоит ни перестройка правительства, ни крупные конфликты, пишет газета.

Кандидатуры новых членов правительства впервые должны быть утверждены по новой схеме: 6 ноября Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

По данным источников РБК, Евгений Дитрих после ухода из Минтранса может быть назначен врио губернатора Белгородской области. Этот пост остается вакантным с середины сентября, когда ушел в отставку Евгений Савченко, руководивший регионом 27 лет.

Новое место работы Кобылкина пока неизвестно. При нем Минприроды критиковали за реализацию мусорной реформы и нацпроекта "Экология". В конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что ситуация с мусорными полигонами в России "близка к критической".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставки в правительстве РФ ротационным процессом, заявив, что кадровые решения не связаны с неисполнением поручений главы государства. Он также заявил, что некорректно говорить о "преждевременной отставке" ряда министров, так как сроки пребывания на этих должностях не обозначены, передает ТАСС.

Комментируя сообщения СМИ о неисполнении различными министерствами поручений президента, Песков подчеркнул, что "ход исполнения поручений президента тщательно контролируется непосредственно в самом Белом доме и контролируется контрольным управлением президента, это одна из основных функций контрольного управления".