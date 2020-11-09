Самолет, который должен был лететь из Москвы в Петропавловск-Камчатский, вернули в аэропорт Шереметьево из-за пассажира, заявившего о минировании судна, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В аэропорт Шереметьево вернулся самолет рейса Москва - Петропавловск-Камчатский из-за неадекватного пассажира и угроз о „минировании"", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего на борту воздушного судна находились 224 человека. В аэропорту самолет прошел дополнительный досмотр, сообщение о "минировании" оказалось ложным.

Отметим, что волна "минирований" тянется с осени прошлого года. Угрозы не подтверждались ни разу.