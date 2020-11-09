Пресс-служба Президента России Первой федеральной территорией в России станет сочинский поселок Сириус с детским центром, который курирует друг Путина

Пресс-служба Президента России

Сенаторы Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о федеральной территории "Сириус", у которой будут свои органы власти и бюджет. Законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Авторы документа отмечают, что появление этой территории позволит "собирать и взращивать таланты" со всей страны.

Создание федеральных территорий предусмотрено поправками в 67 статью Конституции. "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возложат отдельные полномочия федеральных, региональных и местных госорганов. У федеральной территории будет совет из 17 человек - девять из них изберут на выборах, трех назначит президент, трех - правительство, одного - губернатор Краснодарского края. Также в Совет по должности войдет глава федеральной территории. Вопросы организации и функционирования "Сириуса" будут решать в течение переходного периода на протяжении пяти лет.

В управление федеральной территории передадут олимпийские объекты, а также другое имущество, принадлежащее Российской Федерации, Краснодарскому краю и городу Сочи. Ее основой станет образовательный центр "Сириус", созданный по поручению Владимира Путина фондом "Талант и успех", один из учредителей которого - виолончелист и друг президента Сергей Ролдугин. В феврале 2020 года правительство дало название "Сириус" населенному пункту, составленному из олимпийской инфраструктуры и объектов вокруг него. В марте Краснодарский край выделил в своем составе городской округ Сириус площадью около 1400 гектаров.

Как пишет "Коммерсант", олимпийская инфраструктура в Имеретинской долине будет федерализована, а спортивная территория будет трансформирована в город-университет, где будут жить до 30-40 тысяч студентов, работающих в Сириусе и строящих там что-то свое - от бизнеса до своего дома. При строительстве предлагается сделать акцент на сохранении природной среды, зеленых технологиях, современных градостроительных решениях.

Как пояснила руководитель "Сириуса" Елена Шмелева, в районе Сочи будет создан город с устройством власти и госрегулированием, полностью ориентированным на инновационное развитие. Это роднит "Сириус" со статусом инновационного центра "Сколково", однако сочинский объект не будет ограничиваться только поддержкой инноваций, а будет представлять собой инновационный проект городского развития - полноценный город с сильным университетом. Новая территория будет одновременно развиваться как современный город на базе олимпийской инфраструктуры (с инновационным ЖКХ, медициной, портом, железнодорожным вокзалом и другими возможностями) и крупный полнопрофильный образовательный центр, а также центр туризма.

"Сириус" намерен привлекать на свою территорию крупные компании с инновационными проектами: как ожидается, это позволит решить в том числе проблему содержания олимпийской инфраструктуры в Краснодарском крае, которая сейчас весьма дорого обходится региону. Нынешний бюджет региона, в том числе инвестиционный, ограничен, тогда как сам олимпийский комплекс имеет смысл развивать в том числе через прямое федеральное финансирование и через собственные доходы ФТ.