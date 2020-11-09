В понедельник глава Роспотребнадзора Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 оценила ситуацию с коронавирусом в России, где три дня подряд в стране регистрируют более двадцати тысяч новых инфицированных

Пресс-служба Правительства России Ситуация остается крайне напряженной, только в четырех регионах наблюдается замедление, в 46 отмечается стабилизация, заявила она

Пресс-служба Правительства России

В понедельник глава Роспотребнадзора Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 оценила ситуацию с коронавирусом в России, где три дня подряд в стране регистрируют более двадцати тысяч новых инфицированных, передает РИА "Новости". Ситуация остается крайне напряженной, только в четырех регионах наблюдается замедление, в 46 отмечается стабилизация, заявила она.

"Динамическое наблюдение, эпидемиологический надзор показывают, что ситуация остается крайне напряженной. В двух субъектах только мы видим фазу снижения заболеваемости. В стадии стабилизации - 46 субъектов, замедление роста - в четырех субъектах, и продолжается рост в 33 субъектах", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по стране. По данным ведомства, к их числу относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.Как отметила Попова, в этих субъектах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются.

В некоторых регионах страны, в частности, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Пензенской области, более половины граждан в общественном транспорте и торговых центрах не соблюдают масочный режим, заявила глава Роспотребнадзора.

"К сожалению, несмотря на выпущенное две недели назад практически постановление главного государственного санитарного врача, в некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарской республике, Пензенской области", - сообщила Попова.

Напомним, в Кремле ранее назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ряде регионов система здравоохранения уже перегружена.

Наибольшее число заболевших по-прежнему в Москве - 6897 пациентов (накануне было 5751). Следом идут Санкт-Петербург (1403) и Московская область (660). Наименьшее число зафиксировали в Еврейской автономной области (42), Чечне (37) и Ненецком автономном округе (пять). Темп прироста составляет 1,2%.

В конце октября было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.