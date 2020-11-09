Счетная палата заявила о росте естественной убыли населения почти на треть в 2020 году

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В Счетной палате отметили, что с 2016 года наблюдается увеличение естественной убыли населения (с 2,3 тыс. человек в 2016 году до 316,2 тыс. человек в 2019 году, за январь - июль 2020 года естественная убыль составила 316,3 тыс. человек, или 150,8% к аналогичному периоду 2019 года)

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга

Сохранение темпов убыли населения на текущем уровне сделает 2020 год пятым подряд, в котором естественная убыль населения увеличивается. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь - сентябрь 2020 года, опубликованном на сайте Счетной палаты.

"Естественная убыль населения в январе - августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тыс. человек, существенно превысив не только аналогичный показатель 2019 года - 219,2 тыс. человек, но и естественную убыль за 2019 год в целом - 317,2 тыс. человек. При сохранении до конца года указанной тенденции 2020 год станет пятым годом роста естественной убыли населения", - говорится в приложении к докладу.

Ведомство отмечает, что численность постоянного населения РФ на 1 сентября 2020 года составила 146,5 млн человек, сократившись с начала года на 277,8 тыс. человек, или на 0,19%. За аналогичный период предыдущего года население уменьшилось на 52,5 тыс. человек, или на 0,04%. При этом на фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 19,9%.

В Счетной палате отметили, что с 2016 года наблюдается увеличение естественной убыли населения (с 2,3 тыс. человек в 2016 году до 316,2 тыс. человек в 2019 году, за январь - июль 2020 года естественная убыль составила 316,3 тыс. человек, или 150,8% к аналогичному периоду 2019 года). В целом по стране в январе - июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе - июле 2019 года - в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ превышение составило 1,5 - 2,4 раза.

В январе - июле 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в России отмечалось снижение числа родившихся в 78 регионах и увеличение числа умерших в 62 субъектах.

Кроме того, продолжает снижаться рождаемость (в 2016 году родилось 1,9 млн человек, в 2019 году - 1,5 млн человек, в январе - июле 2020 года - 811,7 тыс. человек, или 94,3% аналогичного периода 2019 года), суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,762 в 2016 году до 1,503 в 2019 году (при плане, установленном в нацпроекте "Демография" на 2019 год - 1,63).

"Естественный рост численности населения не предусматривается и в демографическом прогнозе Росстата до 2035 года, опубликованном 26 декабря 2019 года. Установленное в нацпроекте значение по суммарному коэффициенту рождаемости (1,7) планируется достигнуть лишь к 2033 году по высокому варианту прогноза Росстата", - отмечается в докладе.

По данным экспертов, одни только мероприятия национального проекта "Демография" не позволят переломить негативную ситуацию по рождаемости в России, и правительству необходим переход к проактивной демографической политике.

В октябре правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, скорректировав значительную часть прогнозных и целевых показателей и ухудшив оценки по численности населения. По новым оценкам, численность россиян сократится на 352,5 тысяч человек. Признав, что в силу объективных причин в ближайшем будущем население РФ будет сокращаться, авторы доклада призывают переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году рост численности за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста.

На следующие годы прогноз по убыли также стал более пессимистичным. Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс., а затем перейдет к росту: в 2022-2024 годы соответственно на 8,3, 58,3 и 67,6 тыс. человек. По новому прогнозу убыль будет стабильной: численность уменьшится на 290, 238, 189 и 165 тыс. Таким образом, до 2024 года население сократится на 1,2 млн человек.

По словам экспертов, прогноз, который содержится в правительственном плане, весьма реалистичен, а нынешняя убыль населения - результат длительных причинно-следственных цепочек, среди которых и последствия Второй мировой войны, и демографические ямы 1990-х годов, и неготовность россиян к многодетности: почти половина россиян вообще не хотят заводить детей в условиях сложного финансового положения. Кроме того, в этом году был фактически заблокирован приток мигрантов, которые обеспечивают существенную часть роста. Теперь, по их оценкам, выйти на позитивные темпы прироста получится лишь ближе к 2030 году.

В то же время влияние пандемии на сокращение численности населения будет весьма ограниченным, намного сильнее на ситуации скажется неблагоприятное экономическое положение многих семей, рост бедности, которая грозит даже среднему классу и тренд на снижение рождаемости.