В ЦИК предложили ввести дополнительные каникулы для школьников, чтобы не мешать многодневному голосованию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила решить проблему многодневного голосования, введя дополнительные каникулы для школьников на время Единого дня голосования. По ее словам, это позволит "развести" избирательный и учебный процессы, а также провести все необходимые мероприятия по подготовке к выборам. Об этом она заявила в интервью ТАСС.
"С учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование, поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях", - заявила Памфилова. Это предложение прозвучало на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в минувшую пятницу, 6 ноября.
Памфилова напомнила, что помещения необходимо подготовить к голосованию, а после него необходим как минимум один дополнительный день, чтобы продезинфицировать помещения и привести их в порядок. "Единые каникулы - это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей - в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре. Очень важно, чтобы были единые правила, чтобы нам не пришлось в ручном режиме решать эту проблему так, как это было на прошедших выборах в сентябре 2020 года", - пояснила глава ЦИК.
Напомним, трехдневное голосование на региональных выборах в сентябре заставило власти в срочном порядке решать проблему школ: волеизъявление началось в пятницу, 11 сентября, которое стало для школ обычным учебным днем. В Министерстве просвещения и в Центризбиркоме сообщили, что общих указаний на этот счет в регионы не направляли, и в регионах проблему решали на собственное усмотрение.
Так, министерство образования Иркутской области рекомендовало школам провести занятия на воздухе в формате "дня здоровья", в Татарстане уроки географии, истории, биологии и русского языка прошли в библиотеках, а уроки ОБЖ и физкультуры - на спортивных площадках. Сообщалось, что школьников также могут отвести в музей или театр.
В Белгородской области власти заявили, что намерены организовать "дни здоровья", экскурсии или спортивные соревнования. Внеклассные занятия за пределами учебных заведений запланированы также в Оренбургской и Пензенской областях. В Ивановской области вопрос об уроках на природе или внеплановых каникулах каждая школа решит сама.
В Воронежской и Липецкой областях 11-12 сентября задействовали дистанционное обучение, а в Ямало-Ненецком автономном округе каждая школа работала по индивидуальному плану, включающему те же "дни здоровья". В Тамбовской области школьники попадали в свои школы через разные входы с избирателями, а некоторые из них продолжали учиться в кабинетах, не задействованных для выборов. А в Пермском крае школьников вообще освободили от уроков, решив, что изолировать входы и выходы в школы и разграничить потоки школьников и избирателей будет технически сложно.