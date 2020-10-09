В Архангельской области по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних задержан исполняющий обязанности министра образования Юрий Гнедышев, сообщает издание Rusnord. По данным источников издания, чиновник также подозревается в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Гнедышев был задержан в здании правительства региона, в его кабинете прошел обыск. Администрация области, как утверждается, была в курсе готовящейся операции. Пока он задержан на 48 часов.

На сайте СК, без упоминания фамилии, говорится, что против чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц"). Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело было возбуждено на основании результатов работы специального подразделения УМВД России по Архангельской области.

По некоторым данным, Гнедышев накануне написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

По данным следствия, подозреваемый в 2019 году в соцсети вел переписку с двумя школьницами-подростками. При этом он оказывал на них "развращающее влияние, а одной из них направил ссылку на видеозапись сексуального характера". Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела. Сейчас допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Проверяются все контакты подозреваемого в интернете.

Юрий Гнедышев проработал исполняющим обязанности министра образования в правительстве области меньше двух месяцев. До этого он был заместителем министра образования.