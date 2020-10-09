Мещанский суд Москвы отправил под административный арест на 30 суток участника проекта Pussy Riot Александра Софеева за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, передает "Интерфакс". Софеев признан судом виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ), уточнил в разговоре с агентством его адвокат Василий Кушнир.

Несколько участников Pussy Riot провели акцию, вывесив радужные ЛГБТ-флаги на зданиях госучреждений в центре Москвы 7 октября, в день рождения президента Владимира Путина. Флаги появились на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и министерства культуры.

Акция была посвящена борьбе с гомофобией. Pussy Riot также выдвинули требования расследовать убийства геев в Чечне, легализовать однополые партнерства и отменить действующий в России закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

После акции полицейские задержали участников группы Василия Андрианова, Елизавету Дидерих, Веронику Никульшину и Марию Алехину. На всех составили протокол о нарушении правил проведения публичной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

В феврале Софеева уже штрафовали на 15 тысяч за акцию в поддержку политзаключенных у здания Госдумы. Тогда он вместе с другими активистами вывесил плакат "Свободу всем политзаключенным!" на заборе возле здания ведомства.