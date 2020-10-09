Serreitor / DepositPhotos В мэрии Москвы обсуждают закрытие ночных клубов, баров и караоке

Serreitor / DepositPhotos

В мэрии Москвы начали рассматривать сценарий, который предполагает закрытие для посещения ночных клубов, баров и караоке. Об этом РБК сообщил источник в мэрии столицы и подтвердил другой собеседник, знакомый с планом вводимых ограничений.

"О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей", - пояснил источник в мэрии. По его словам, необходимость введения таких мер власти Москвы объясняют "высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом".

"Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной", - отметил источник. Чиновники также изучают зарубежный опыт ограниченного доступа в заведения и контроля за посетителями, но пока этот сценарий не является приоритетным.

Способы реализации новых ограничительных мер пока обсуждаются. Так, остается открытым вопрос, по каким критериям относить то или иное заведение исключительно к питейным, поскольку в Москве много мест, работающих и как бары, и как рестораны. РБК направил запросы в мэрию и департамент торговли и услуг Москвы.

Ранее столичные власти связали рост заболеваемости коронавирусом с "тотальным" игнорированием санитарных рекомендаций, касающихся ношения масок и соблюдения социальной дистанции. 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день стало известно, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников. А 6 октября власти приняли решение заблокировать транспортные карты пенсионеров и школьников. Кроме того, россиянам рекомендовали провести ближайшие выходные дома, чтобы исключить "взрывное увеличение" нагрузки на систему здравоохранения.