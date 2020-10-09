Минздрав Челябинской области рекомендовал руководителям больниц передать ряд вызовов со скорой помощи в поликлиники в период пандемии коронавируса

МАУЗ ССМП / YouTube Согласно документу, решение было принято из-за увеличения загруженности бригад скорой помощи, времени их ожидания и, следовательно, уменьшения доступности медпомощи населению

МАУЗ ССМП / YouTube

Минздрав Челябинской области рекомендовал руководителям больниц передать ряд вызовов со скорой помощи в поликлиники в период пандемии коронавируса, пишет "Новоая газета". Соответствующие рекомендации содержатся в письме, разосланном главным врачам самостоятельных станций скорой помощи. Подлинность документа изданию подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

Согласно документу, решение было принято из-за увеличения загруженности бригад скорой помощи, времени их ожидания и, следовательно, уменьшения доступности медпомощи населению. Теперь на вызовы к пациентам с отравлением пищей, тахикардией, тремором, болями в животе, рвоте, подозрением на COVID-19 и рядом других симптомов не будет выезжать бригада "скорой".

К таким пациентам будут направлять дежурного или участкового врач из поликлиники или специального отделения неотложной медпомощи.

"На данный момент нагрузка на бригады скорой помощи очень сильно увеличена. Большинство пациентов или не знают, или не помнят о том, что врача можно вызвать на дом в случаях, не представляющих угрозы для жизни и здоровья. Скорая помощь - это экстренная служба, которая оказывает помощь в случае угрозы жизни. Случаи отравлений или болей в животе к таковым не относятся", - прокомментировала пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

По подсчетам специалистов, уже сейчас около 500 вызовов в сутки, когда нет угрозы жизни и здоровью пациентов, передаются в поликлиники.