Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые составил 12 126 новых случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу

Стопкоронавирус.рф По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице выявлен 3 701 человек, заболевший COVID-19. Выздоровели за сутки в столице 1 424 человека, 33 пациента скончались

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые составил 12 126 новых случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице выявлен 3 701 человек, заболевший COVID-19. Выздоровели за сутки в столице 1 424 человека, 33 пациента скончались. Показатель смертности в Москве является самым высоким в РФ, передает "Интерфакс".

В целом по России за сутки умер 201 пациент, вылечились 7 092 человека. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 272 тыс. 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

469 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 411 - в Московской области, 265 - в Ростовской области, 247 - в Нижегородской области, 195 - в Воронежской области, 191 - в Свердловской области, 183 - в Архангельской области. Также 175 случаев заражения выявлены в Ханты-Мансийском АО, 168 - в Кемеровской области, 165 - в Красноярском крае, 157 - в Ставропольском крае, 151 - в Волгоградской области, 150 - в Ульяновской области, 149 - в Ямало-Ненецком АО.

Кроме того, 146 заболевших за сутки зарегистрированы в Иркутской области, 144 - в Саратовской области, 143 - в Мурманской области, 142 - в Алтайском крае, 135 - в Коми, 132 - в Омской области, 131 - в Томской области, 130 - в Оренбургской области, 129 - в Забайкальском крае, 125 - в Крыму, 212 - в Самарской области, 116 - в Удмуртии, 112- в Тюменской области, по 107 - в Пензенской области и в Якутии, 103 - в Республике Алтай, 102 - в Краснодарском крае, 101 - в Хабаровском крае, 100 - в Орловской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки зафиксированы в Чечне (0,2%), Туве, Чувашии, Татарстане (по 0,4%), Башкирии, Московской и Тульской областях (по 0,5%).

В Роспотребнадзоре призвали россиян отказаться от поездок на юг с детьми

Путешествия с детьми на юг не являются безопасными ввиду сезонного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

"Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем (заболеваемости COVID-19. - Прим. "Интерфакса") сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам", - сказала Попова, отвечая на вопрос издания, что сейчас эпидемиологически опаснее - ездить каждый день в общественном транспорте или взять отпуск и отправиться с ребенком на юг.

По ее мнению, лучший вариант - провести это время с ребенком дома или, если есть возможность, где-то на даче на свежем воздухе. "И даже если вы вынуждены ехать куда-то в транспорте сами или с ребенком, обязательно нужна маска, которую вы на себя и на ребенка надели по всем правилам, и которую вы снимаете тогда, когда нужно. И снимаете так, как нужно, чтобы не доставить риска ни себе, ни своему ребенку, ни окружающим. Вот это очень важно", - уточнила глава Роспотребнадзора.

При этом, по ее словам, сейчас "надо сделать все, чтобы не заболеть". "Потому что мы не знаем отдаленных последствий вируса. Мы сегодня не знаем, как он будет влиять на следующее поколение. Еще не родились те дети, которые зачаты от переболевших родителей. Мы не знаем, насколько здоровыми они родятся. Поэтому сегодня главная задача для каждого - не переболеть, а не заболеть. Вот это очень важно, чтобы это каждый услышал", - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора также назвала социальную группу, которая, согласно сентябрьской статистике, подвержена повышенному риску заболеть COVID-19. В России в прошлом месяце чаще всего коронавирус выявляли у офисных работников. "Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре - это офисные работники", - сказала Анна Попова.

По ее словам, большинство зараженных коронавирусной инфекцией в сентябре составляли сотрудники, которые все лето были на удаленке и в отпусках, а сейчас "собрались и только осваивают новые правила социального поведения", передает РБК.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что небольшой рост числа случаев COVID-19 зафиксирован среди медиков. "Учителей должным образом защищают маски, которые они должны носить, когда они общаются друг с другом", - пояснила она. Со слов Анны Поповой, на сегодняшний день в России "практически нет случаев", когда бы учитель заразился от ребенка".