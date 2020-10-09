ВСЕ ФОТО Единого мнения относительно причин гибели животных на Камчатке нет: биологи говорят о естественных причинах, химики - о техногенной катастрофе

МЧС России по Камчатскому краю Ученые предложили отказаться от версий, которые объясняют гибель животных в прибрежной акватории Тихого океана сейсмической активностью, а также техногенными и радиационными причинами

МЧС России по Камчатскому краю В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам

МЧС России по Камчатскому краю

Ученые предложили отказаться от версий, которые объясняют гибель животных в прибрежной акватории Тихого океана сейсмической активностью, а также техногенными и радиационными причинами. Взамен они предлагают сконцентрироваться на версии природного явления. Как сообщается на сайте Камчатского края, об этом заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов в ходе совещания под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

"Мы столкнулись с достаточно масштабным природным явлением, которое называется вредоносное цветение воды, или красный прилив океана. Цвет здесь может быть самый разный. У меня сейчас есть достаточно подробный анализ спутниковой информации, приведенной в сравнении с аналогичными датами прошлого года", - заявил Адрианов, сообщив о высокой концентрации растительных пигментов в воде в районе юго-восточной Камчатки, в том числе в районе Халактырского пляжа.

"Такие явления - это не редкость. Если в предыдущие годы они, в основном, концентрировались на севере полуострова - Карагинский залив, Олюторский залив и до Чукотского полуострова, - то сейчас мы фиксируем рекордные показатели, в том числе хлорофилла А, именно в районе юго-восточной Камчатки. Концентрация хлорофилла начала увеличиваться с 17 сентября. По спутникам мы видим, что фактически рекордные его значения были зафиксированы к 3 октября", - сказал академик.

Он также добавил, что спутник обнаружил еще одну интересную информацию, согласно которой в районе места инцидента наблюдается смена доминирующих по биомассе микроводорослей, каждый из которых ответственен за производство разных токсинов. Так, в пробах воды из района Халактырского пляжа обнаружено 12 видов микроводорослей. Некоторые из них выделяют достаточно опасные токсины, которые могут вызывать гибель беспозвоночных животных и диарейный синдром у людей.

"Мы установили визуально водоросли, но все-таки мы должны провести генетический анализ и получить точную доказательную базу. Затем мы сделаем анализ и получим информацию о токсинах, сопоставим данные и соберем ясную картину. Для этого нам нужно еще несколько дней. В начале следующей недели, в районе вторника коллеги мне уже предоставят результаты генетических анализов. Пока их не хватает", - подытожил академик.

Профессор кафедры экологии и природопользования Камчатского государственного технического университета, доктор биологических наук Татьяна Клочкова также заявила, что причиной инцидента могло стать цветение вредоносного планктона, или так называемых динофлагеллятов: чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, нужно найти водоросли и определить в них содержание токсинов.

"Цветения динофлагеллятов в Авачинском заливе уже бывали, они залповые, периодичные. Такое явление в мире регистрировалось довольно часто. Это проблема не только Камчатки. Если посмотреть научные статьи, очень много такими исследованиями занималась американская группа, на их побережье тоже периодически возникает цветение этого планктона, бывают и отравления токсинами", - рассказала ученый.

Она также подчеркнула, что в противовес токсичным водорослям есть обычные, которые действуют, как природный абсорбент. Научная группа КамчатГТУ регулярно отбирает образцы таких растений.

В свою очередь, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник заявил, что взятые в ходе исследования пробы воды соответствуют норме, в том числе по части содержания фенолов. По его словам, основной причиной гибели животных можно считать природные факторы, в том числе критический уровень отливно-приливных явлений во время штормов. Это подтверждается физическим состоянием животных и отсутствием критических уровней загрязнения тканей.

А доцент кафедры экологии Камчатского технического университета кандидат химических наук Рэм Ляндзберг по-прежнему уверен в техногенном характере катастрофы и исключает природные факторы. "Природный фактор - это могут быть только фенолы. Они возникают, когда разлагается отнерестившаяся рыба. Но они никогда не достигают таких величин. Так, небольшие превышения могут быть, когда нерестовые реки выносят свои воды в Авачинскую губу. С этим мы давно уже сталкиваемся и знаем. Из воздуха они взяться не могут, вулканы их не производят, вулканические причины отпадают, безусловно", - сказал Ляндсберг, которого цитирует "Интерфакс".

Он предположил, что причиной загрязнения могут быть неочищенные стоки, например, бытовые. "Может быть, там нет очистных сооружений, может быть, они испортились, а бытовые отходы могут содержать различные вещества. Или, по крайней мере, вещества, которые могут участвовать в каких-то процессах", - сказал химик. По его мнению, источником загрязнения также может быть предприятие или склад ядохимикатов, а возможно, и целый их комплекс.

Напомним, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, появилось раздражение на коже. Затем местные жители стали выкладывать фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

По данным СМИ, из-за загрязнения Тихого океана пострадали не менее 60 человек. По официальным данным, за помощью к медикам обратились 11 человек. Местные жители также публиковали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогов, морских ежей, тюленей.

Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинском заливе погибли 95% донных организмов - фактически уничтожена вся кормовая база.

9 октября группа научных сотрудников совместно со специалистами Камчатского института рыбного хозяйства и океанографии, Кроноцкого заповедника, водолазами и представителями общественных организаций начнут обследование Авачинского залива на Камчатке, где с конца сентября наблюдаются признаки масштабной экологической катастрофы.

Первые анализы прибрежных вод выявили там загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты, отметили в СКР. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета в четверг опубликовала данные воздушного обследования в Авачинском заливе, в ходе которого была обнаружена полоса загрязнения длиной 40 километров. На странице Кроноцкого заповедника в Facebook также сообщили, что из-за шторма, который обрушился на тихоокеанское побережье, обследование акватории с моря при помощи катеров пока невозможно.

После загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).