Фармакологи рассказали о новых побочных эффектах фавипиравира и средств на его основе, которые применяют для лечения коронавируса. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 "ФармаCOVID".

Как выяснили специалисты, в инструкции к японскому препарату "Авиган" говорится о вероятности моторных нарушений у пациентов: синдромов ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений. В Росздравнадзоре "Известиям" сообщили, что пока не получали таких данных, но в случае необходимости готовы будут изменить инструкции по медицинскому применению в соответствии с действующим законодательством.

Как объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, фавипиравир предназначен для применения в экстремальных ситуациях, в частности, для больных с высокой вирусной нагрузкой. По его словам, в этом случае положительный эффект может быть выше, чем возможная токсичность препарата, однако массово применять этот препарат не рекомендуется.

Ранее врачи сообщали о риске нарушений развития плода при использовании фавипиравира. Также было известно о нарушении формирования сперматозоидов и повышении уровней печеночных ферментов. Кроме того, производители до сих пор не опубликовали ни одного развернутого научного исследования, подтверждающего эффективность препарата против коронавируса. Вместо публикаций в рецензируемых изданиях японская компания-разработчик Fujifilm Toyama Chemical выпустила пресс-релиз. В нем сказано, что больные, принимавшие фавипиравир, выписывались из больницы в среднем через 11,9 дня, а те, кто получал плацебо - через 14,7 дня. Однако ученые отмечают, что эти данные практически ничего не говорят об эффективности препарата.

Фавипиравир разработали в Японии для лечения гриппа и одобрили для применения в 2014 году. Препараты на его основе выпускаются под названиями "Авиган", "Арепливир" или "Фавилавир". В России он продается под названием "Авифавир" и в конце мая 2020 года был официально зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ как первое лекарство от коронавируса. При этом СМИ отмечают, что изначально препарат разрабатывался в США, однако не был зарегистрирован там из-за сильного тератогенного эффекта.