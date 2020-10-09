Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В Дагестане 16 воспитанников детских садов попали в больницу с отравлением

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Десятки детей доставлены в больницу в Махачкале с признаками отравления. Сначала источник ТАСС в администрации города сообщил о шестнадцати пострадавших в Махачкале, которых доставили в больницу с признаками отравления. Но позднее в Минздраве заявили о 42 госпитализированных.

"За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ (отравления кишечной инфекцией. - Прим. NEWSru.com) госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад", - сказали в ведомстве. Его комментарий приводит "Подъем".

Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Прием ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек, добавили в Минздраве.

Школьников на неделю оставят под медицинским наблюдением. В детские сады, куда ходили заболевшие, направили врачей, чтобы провести медосмотры.

Как заявили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана со ссылкой на данные от врачей, "это либо отравление, либо ротавирусная инфекция".

В Дагестане нередко происходят случаи отравления населения, зачастую из-за проблем с водой, отмечает ТАСС.

За последние дни это не первый инцидент с массовым недомоганием детей в учреждениях. 5 октября на торжественной линейке в школе города Великие Луки Псковской области 13 детей из разных классов почувствовали "серьезное недомогание": жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые - на тошноту. А вечером 5 октября в больницу поступил еще один ребенок из той же школы с аналогичными симптомами - головокружением, потемнением в глазах, низким давлением.

Следственный комитет возбудил по факту госпитализации детей уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На сайте СУ СК РФ по Псковской области говорилось, что школьники были доставлены в больницу с диагнозом: "отравление неустановленным веществом под вопросом".

Чиновники увидели причину произошедшего в том, что школьники перенервничали во время патриотической акции. "Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", - объяснила начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая.

По ее словам, ни одного ребенка в тяжелом состоянии не было. При этом ранее сообщалось, что двух детей доставили в реанимацию.

Чиновница добавила, что результаты экспресс-тестов дали отрицательный результат на наркотические и иные вещества в организме пострадавших.