Патриархия.ru Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса "последним звонком" для всего человечества

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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл назвал пандемию коронавируса "сильным и, может быть, даже последним звонком" и "удивительным уроком", который Бог преподал всему человечеству. Такую точку зрения он выразил в проповеди после литургии в храме Александра Невского в Переделкино. Текст проповеди опубликован на сайте Московского патриархата.

"Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли", - отметил он, подчеркнув, что главный вывод, который человечество должно сделать из происходящего, - "это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла".

Распространение коронавирусной инфекции, от которой нет проверенного лекарства, патриарх назвал очень сильным и, может быть, даже последним звонком для всех нас". "[Это] сигнал от cамого Господа <…> с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном - о спасении души", - заключил священнослужитель.

Накануне патриарх сообщил, что отправлен на карантин из-за недавних контактов с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Он назвал пандемию "серьезным испытанием, которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия".

О состоянии собственного здоровья патриарх не сообщил. "Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме", - написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.