Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что по итогам следующей недели будет приниматься решение о введении новых ограничений из-за коронавируса.

"Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", - цитирует "Интерфакс" запись мэра в его блоге.

Если в России продолжится рост заболеваемости коронавирусом, эта тема потребует рассмотрения на правительственном штабе и принятия каких-то решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать", - заявил Песков в пятницу журналистам.

На этой неделе работодателей столицы обязали отправить не менее 30% сотрудников на "удаленку". Кроме того, были заблокированы социальные карты школьников и пенсионеров. В пятницу мэр уточнил, что карта будет разблокирована в день, когда у граждан будет запись к врачу.

Правда московское метро не стало свободнее после блокировки льготного проезда школьников и пенсионеров, отметил корреспондент агентства. С 7:50 до 8:20 заполняемость поездов на самой загруженной, Таганско-Краснопресненской линии метро оставалась плотной, от 50 до 80%. Отдельные вагоны были набиты битком. Такая же картина в утренний час пик отмечалась на "фиолетовой" ветке всю рабочую неделю.

Отметим, в минувшие сутки в России был зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19: заболели еще более 12 тысяч человек. Наиболее высокие показатели отмечены в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 701. За сутки в столице выздоровели 1 424 человека, 33 пациента скончались. Показатель смертности в столице является самым высоким в РФ.