Москвичи жалуются на массовую блокировку транспортных карт, от которой страдают не только пенсионеры и школьники

АГН Москва / Денис Воронин Причина введения ограничений - рост заболеваемости коронавирусом в Москве и России в целом. За последние сутки в российской столице выявлено 3,7 тысячи больных COVID-19

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Утром 9 октября почти 33,5 тысячи школьников и пенсионеров пытались пройти в столичное метро по заблокированным социальным картам. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы. Однако в соцсетях на проблемы с картами жалуются и другие категории граждан, которых чиновники не собирались ограничивать в праве на передвижение.

Напомним, с пятницы отдельным категориям граждан в Москве запрещено пользоваться общественным транспортом. Несовершеннолетним - до окончания школьных каникул, которые продлятся две недели, пожилым людям (от 65-ти лет и старше) - до 28 октября 2020 года. С этой целью властями было принято решение о временной блокировке их соцкарт.

Причина введения ограничений - рост заболеваемости коронавирусом в Москве и России в целом. За последние сутки в российской столице выявлено 3,7 тысячи больных COVID-19. При этом выздоровели как минимум в 2,5 раза меньше людей - 1424 человека, пишет "Московский монитор".

Как сообщили в Департаменте транспорта, за утро пятницы 33 405 владельцев заблокированных карт пытались более 93 тысяч раз воспользоваться услугами Московского метрополитена (видимо, некоторые предпринимали не одну попытку прорваться в подземку).

В ведомстве отметили, что подавляющее большинство пенсионеров и школьников подчинилось властям и осталось дома. "За что мы им очень благодарны. Берегите себя", - добавили в Дептрансе.

Между тем в соцсетях москвичи обсуждают инициативу мэрии, не стесняясь в выражениях. Некоторые сравнивают российское государство с концлагерем.

Многие жалуются, что им заблокировали соцкарты, хотя они не принадлежат к категориям пенсионеров, школьников и людей с хроническими заболеваниями. Такие жалобы появились, например, в группе "Я против нового срока Собянина" в Facebook.

"Может на забастовку выйти? Мне 45 (лет), пять детей, у меня нет хронических заболеваний, не могу доехать в Москву с детьми, все соцкарты многодетных заблокированы. Старший учится в колледже, ему 16, тоже сегодня проехать не смог. Это геноцид населения. Я должна сейчас 3000 заплатить на электричке и потом еще 500 руб. на метро, чтобы домой доехать", - написала Надежда Шилова. Все ее попытки дозвониться до ответственных лиц провалились.

60-летний мужчина написал, что ему тоже заблокировали карту. "Маме 60, тоже на работу сегодня зайцем ехала, потому что карту заблокировали. Многие сегодня под раздачу попали вместе с 65+ и школьниками, за компанию, видать(", - написала Марина Посохова. В частности, не могли воспользоваться общественным транспортом студенты очной формы обучения. При этом оператор-бот сайта mos.ru, разъясняя блокировку, сослался на указ мэра Москвы от 26 марта 2020 года.

Ряд москвичей сообщили, что утром их карты были заблокированы, но потом ими все же удалось воспользоваться. Также высказывались предположения, что не все блокировки связаны с техническим недоразумением. Например, на этой неделе был расширен список заболеваний, при наличии которых власти требуют соблюдать "режим самоизоляции". Кроме того, блокировать могут карты тех, кого работодатель внес в список переведенных на удаленку. Эту информацию со следующей неделе работодатели обязаны передавать мэрии, полномочия которой становятся похожи на полномочия спецслужб.