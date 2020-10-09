Александр Мураховский назначен временно исполняющим обязанности главного врача городской больницы N1 имени Кабанова

БУЗОО "ГКБСМП №1" Городская клиническая больница №1 им. Кабанова А.Н.

БУЗОО «ГКБ №1 им. Кабанова А.Н.»

Главврач омской больницы скорой медпомощи N1, в которой лечили оппозиционера Алексея Навального, назначен временно исполняющим обязанности главного врача еще одной крупной городской больницы. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, Александр Мураховский назначен временно исполняющим обязанности главного врача городской больницы N1 имени Кабанова.

Как отмечают в региональном Минздраве, прежний руководитель учреждения решил покинуть свой пост по личным обстоятельствам. По словам министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, у Мураховского есть опыт успешного руководства двумя крупными учреждениями: БСМП N1 и БСМП N2. "Городская больница N1 тоже требует внимания и хозяйственного подхода", - заявила она, выразив уверенность, что Мураховскому удастся вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города, которое большую часть времени пребывает на карантине и имеет большой процент заболевших медиков.

С начала пандемии в горбольнице имени Кабанова меняется уже второй главврач. Ранее сообщалось, что в начале мая после массового заболевания коронавирусом среди сотрудников медучреждения решение покинуть свой пост принял Георгий Соболев. Теперь решение об уходе с должности принял назначенный вместо него Андрей Прохоренко.

Александр Мураховский оказался печально известен после того, как назвал предварительный диагноз, якобы поставленный Алексею Навальному в Омске. По его словам, причиной потери Навальным сознания стало нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. По словам медика, а по совместительству депутата горсовета и единоросса, "вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания". Блогеры раскритиковали такую позицию, а сам Навальный впоследствии заявил, что среди омских врачей есть много "потрясающих", но главврач омской больницы - "это не врач".