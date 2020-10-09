Следственным отделом СК РФ по городу Елизово Камчатского края возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора одной из сельских школ

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Мужчина, также выполнявший функции учителя информатики и технологии, подозревается в педофилии

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Следственным отделом СК РФ по городу Елизово Камчатского края возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора одной из сельских школ. Мужчина, также выполнявший функции учителя информатики и технологии, подозревается в педофилии.

"По версии следствия, заместитель директора сельской школы, находясь в помещении класса, совершил в отношении ученицы 3-го класса иные насильственные действия сексуального характера. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как пишет "Блокнот", преступление было совершено в средней школе Начикинского сельского поселения в День учителя. Замдиректора по инновационной деятельности проводил кружок по информатике. Ученица задала ему какой-то вопрос, после чего преподаватель подошел к ней и, по ходу разъяснений, указывая одной рукой на экран монитора, второй начал трогать девочку за интимные части тела.

Девочка рассказала о произошедшем 28-летней матери, которая обратилась в правоохранительные органы. После задержания педагог объяснил свои действия "внезапно возникшим неодолимым желанием". В ходе следствия "будет проведена судебная экспертиза с целью установления наличия у мужчины сексуального расстройства в виде педофилии", говорится в сообщении СК РФ.

Известно, что задержанный переехал на Камчатку в январе 2020 года из Красноярска, где у него осталась жена и несовершеннолетние дети. На новом месте мужчину сразу взяли на руководящую должность.

Как уточняет информагентство "Камчатское время", родители других школьниц также подали заявления об изнасилованиях, совершенных тем же 44-летним преподавателем К. Так, 30-летняя женщина сообщила, что 29 сентября и 2 октября 2020 года в поселке Сокоч в помещении класса информатики и технологии МБОУ "Начикинская средняя школа" К. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери - учащейся этой школы. Кроме того, в период с февраля по март этого года в той же школе и в том же классе учитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней сестры.

Еще об одном случае заявила 37-летняя женщина, которая сообщила, что 2 октября тот же учитель информатики и труда в классе приставал к ее 9-летней дочери. В тот же день предполагаемый педофил совершил насильственные действия сексуального характера в отношении еще одной 9-летней девочки, 39-летняя мать которой также сообщила об этом в полицию.

35-летняя жительница поселка сообщила, что 2 октября в период с 13:00 до 15:00 учитель приставал к ее 11-летней дочери.