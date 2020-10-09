Путин призвал прекратить бои в Карабахе для обмена телами погибших и пленными

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / Youtube.com Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям, сообщает сайт Кремля

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям, сообщает сайт Кремля. "Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными", - говорится в сообщении.

Президент решил выступить с обращением после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Армении Николом Пашиняном.

Для консультаций по вопросу прекращения боев в Карабахе в Москву пригласили министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова, передает РБК.

События в Нагорном Карабахе Путин назвал огромной трагедией. "Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен", - сказал президент. Он отметил, что в России живут множество армян и азербайджанцев, и в обеих странах проживают не чужие россиянам люди.

Ранее беспокойство в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе выражал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, в зону конфликта прибывают боевики из запрещенных в РФ террористических организаций. "Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне", - утверждает руководитель СВР.

Он опасается, что террористы могут превратить Закавказье в плацдарм для вылазок в Россию. "Мы не сомневаемся, что при содействии международного сообщества стороны конфликта в конце концов прекратят при­менение силы и сядут за стол переговоров. Нас, однако, не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда бое­вики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию", - говорилось в заявлении Нарышкина.

С 27 сентября, когда между Арменией и Азербайджаном возобновились бои, Путин по инициативе Еревана провел четыре телефонных разговора с Пашиняном. 7 октября впервые с начала конфликта он обсудил ситуацию по телефону и с Алиевым. В тот день оба главы воюющих государств поздравили Владимира Путина с днем рождения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Минобороны Азербайджана утром 27-го числа заявили, что на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.

За шесть лет противостояния в Карабахе погибло свыше 30 тыс. человек. В 1994 году было подписано соглашение о перемирии, однако мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.